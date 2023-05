El sector financiero sigue crispado y revuelto tanto en la Bolsa española como la de Nueva York

El índice Ibex 35 ha evolucionado hoy a peor. Al cierre queda en 9.082 puntos, con una pérdida del 1,72 por ciento. Ha destacado la caída de casi un 5 por ciento que ha sufrido Repsol, presionado por la caída en el precio del petróleo. Las acciones de los bancos han cerrado en bloque con números rojos. Las aguas no se han calmado en el sector financiero con la decisión de JP Morgan de hacerse con la mayor parte de los activos y pasivos del quebrado First Republic Bank. El consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, ha asegurado que esta operación resuelve el problema del sector financiero de Estados Unidos y que la “crisis casi puede darse por terminada”. Pero los mercados han puesto en cuarentena sus palabras. Hace una semana, el First Republic confirmó que sus clientes habían retirado depósitos por más de 100.000 millones de dólares, un 40 por ciento del total, lo que ha dado la puntilla a la entidad y ha generado grandes dudas en todo el mercado. Esta tarde en la Bolsa de Nueva York bajan con fuerza las acciones de los bancos regionales estadounidenses, entre ellos Metropolitan Bank, PacWest Bancorp y Wenstern Alliance.

En el ámbito macro económico, todos los ojos miraban hoy hacia el IPC de la zona euro. Ha dado cal y arena a partes iguales, aunque en general los datos han sido razonablemente alentadores. La tasa general de inflación ha repuntado una décima, hasta el 7,0 por ciento. Sin embargo, la subyacente, que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, se ha reducido desde el 5,7 al 5,6 por ciento. En España la inflación general se encuentra en el 3,8 por ciento y se convierte en el tercer país de la zona euro con menor ritmo de crecimiento de los precios, solo por detrás de Luxemburgo y Bélgica. El mercado da por hecho que el Banco Central Europeo subirá este jueves el precio del dinero en un cuarto de punto. Antes, mañana mismo, se conocerá la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. De la Fed se espera también una subida de un cuartillo de punto en su tipo de interés de referencia.

El índice PMI que mide la actividad en el sector manufacturero de España se ha contraído en abril, después de dos meses en expansión. Este indicador ha mostrado una lectura de 49 puntos, frente a los 51,3 de marzo y a los 50,7 de febrero. Registros por debajo de 50 indican contracción de la actividad. En el conjunto de la eurozona la actividad industrial se ha situado en abril en 45,8 puntos, frente a los 45,5 del mes anterior.

El petróleo se mantiene débil, presionado por las dudas sobre la recuperación de la economía de China y por las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés, tanto en Europa como en Estados Unidos. El barril de crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a 76,5 dólares. Se ha abarato diez dólares en quince días. En las estaciones de servicio bajan ligeramente los precios. Es todo un respiro para los automovilistas, porque ha sido un fin de semana con muchos desplazamientos por carretera, lo que suele traducirse en un encarecimiento de los carburantes. El precio medio de la gasolina sin plomo de 95 octanos es hoy de 1,62 euros por litro. El gasóleo se paga a 1,45. Ambos se mueven muy lejos de los máximos históricos que tocaron hace un año. Y ambos se pagan claramente por debajo de la media de la Unión Europea.