Sánchez aprueba un Plan de Vivienda en plena crisis con Sumar por el alquiler

El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprueba este martes un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Según informa el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez, la órbita socialista del Ejecutivo busca con esta medida protegerse ante la previsible derrota del decreto de alquileres en el Congreso la próxima semana, una iniciativa impulsada en solitario por Sumar.

Un cisma en la coalición

Desde La Moncloa siempre han considerado que el futuro del decreto era "más que negro", al ser fruto de un cisma en la coalición de gobierno. Sumar ha gestionado este trámite sin el apoyo de sus socios socialistas, conscientes de que la prórroga automática de los alquileres irrita a Junts y, por tanto, la norma decaerá con los votos en contra de PP, Vox y los propios posconvergentes.

Fuentes de la sala de máquinas del Gobierno resumen que "no hay negociación con los posconvergentes". Aunque una abstención de Junts sería suficiente para salvar el decreto, esta opción no se contempla, lo que aboca la iniciativa a un fracaso seguro en la votación de la próxima semana.

El choque de Díaz con Puigdemont

La situación se ha complicado aún más tras la andanada de Yolanda Díaz, quien ha tachado de "racista y clasista" a Carles Puigdemont. En el propio espacio político de la vicepresidenta lamentan su "incontinencia", ya que la legislatura depende de equilibrios cada vez más frágiles.

El Gobierno reconoce al más alto nivel que la vivienda es una "materia muy sensible". No en vano, se trata del principal problema para más del 41% de los españoles, según datos del CIS del pasado mes de abril.