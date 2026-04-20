"La Seguridad Social exige 2 requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación: haber cotizado al menos 15 años en la vida laboral, 2 de ellos en los últimos 15 años"

El funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, Alfonso Muñoz Cuenca, ha detallado los dos requisitos fundamentales que establece la Ley General de la Seguridad Social para acceder a la pensión de jubilación en España. Según explica, es imprescindible "haber cotizado al menos 15 años en la vida laboral, 2 de ellos en los últimos 15 años". El incumplimiento de una de estas condiciones puede llevar a la denegación de la prestación.

Aunque a primera vista puedan parecer condiciones sencillas, la realidad es que para muchas personas se convierten en una barrera. Muñoz es tajante sobre las consecuencias de no alcanzar el mínimo exigido: "no tienes derecho a pensión de jubilación".

Se trata, según sus palabras, de un sistema de "o todo o nada", sin matices ni posibilidad de acceder a una prestación proporcional si no se llega a ese umbral.

O llegas a los 15 años o no cobras nada" Alfonso Muñoz Funcionario

Una barrera para las mujeres

Este sistema afecta especialmente a mujeres que tuvieron que interrumpir su carrera profesional por el nacimiento de hijos, el cuidado de familiares o por dificultades de acceso al mercado laboral. Muñoz señala que "muchas mujeres nacidas en los años 50 o 60 se acercan a la jubilación sin saber siquiera si tendrán derecho a pensión".

A pesar de medidas como la equiparación del trabajo a tiempo parcial o la bonificación de 112 días por parto, en muchos casos no es suficiente para alcanzar la cotización mínima.

Con solo 15 años cotizados, la pensión resultante puede ser muy baja, pero el sistema permite complementarla hasta alcanzar la pensión mínima, que varía entre 888 y 1.256 euros mensuales según la situación familiar, siempre que no se superen ciertos ingresos.

Ante esto, el funcionario plantea una pregunta clave: "¿por qué alguien con menos de 15 años cotizando no puede acceder a una pensión proporcional, aunque sea muy pequeña?".

Gemini Un jubilado mira un papel en el que está su nómina donde viene su pensión de jubilación

La alternativa: pensiones no contributivas

La respuesta habitual a esa pregunta son las pensiones no contributivas. Sin embargo, sus requisitos también son estrictos: tener 65 años o más, haber residido legalmente en España al menos 10 años (dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud) y, fundamentalmente, "carecer de ingresos suficientes", fijado en menos de 8.800 euros al año para una persona sola.

Muñoz ilustra un caso común: un matrimonio donde ella no alcanza los 15 años de cotización y él cobra una pensión de 1.100 euros. Los ingresos del marido superan el límite, por lo que ella "no tiene derecho a pensión propia". La única alternativa es que la pensión del marido se complemente hasta la mínima con cónyuge a cargo, pero esto la mantiene en una situación de dependencia económica.

No solo estamos hablando de números, estamos hablando de dignidad" Alfonso Muñoz Funcionario

Este escenario lleva al experto a insistir en su reflexión sobre la justicia del sistema. Se pregunta si no sería más justo permitir una pensión proporcional, "aunque sea menor, aunque sea simbólica, pero sería propia". Al final, subraya, no se trata solo de cifras, sino de reconocer la dignidad y la independencia económica de quienes han sostenido la sociedad sin poder cotizar lo suficiente.

EFE/Luis Tejido Un jubilado camina en la capital vizcaína, en una imagen de archivo.

Impuestos y copago: más cargas para el jubilado

Además de los requisitos de acceso, los pensionistas afrontan otras obligaciones. Alfonso Muñoz Cuenca recuerda que existe la obligación de presentar la declaración de la Renta si la pensión supera los 22.000 euros brutos anuales.

También deben hacerlo quienes, con ingresos inferiores, tengan dos pagadores y el segundo supere los 1.500 euros al año, un caso común al rescatar un plan de pensiones.

Otra carga es el copago farmacéutico. Muñoz advierte que, aunque las pensiones han subido con el IPC, "el límite que había para no pagar medicamentos sigue estancado durante muchos años". Esto provoca que "prácticamente, casi todos los pensionistas que cobran pensión mínima superan ese límite y, por tanto, tienen que pagar medicamentos".

La próxima Campaña de la Renta y Patrimonio comenzará el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Entre las novedades, Hacienda implementará soluciones de inteligencia artificial (IA) para mejorar la asistencia y permitirá el pago de impuestos a través de Bizum.