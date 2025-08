Rosa Pich-Aguilera, madre de 18 hijos: "La clave para ahorrar en la cesta de la compra familiar no es simplemente prever el gasto, sino fijarse en la nevera y que nunca quede llena"

Con la subida de precios y el coste de la vida disparado, ahorrar en el día a día se ha convertido en una tarea complicada para muchas familias. Los recibos se acumulan, la cesta de la compra no para de encarecerse y, en muchos hogares, llegar a fin de mes se vuelve una verdadera carrera de fondo. Cuando hay niños en casa, el esfuerzo se multiplica: hay que pensar en la comida, los productos de higiene, la ropa… y todo sin perder el equilibrio entre calidad y presupuesto.

En este contexto, la figura de Rosa Pich-Aguilera se ha convertido en una fuente de inspiración. Madre de 18 hijos y referente en redes sociales por su estilo de vida familiar (@comoserfelizconunodostreshijos), Rosa comparte consejos prácticos y realistas sobre cómo gestionar los recursos del hogar sin caer en el estrés ni en el despilfarro. Su última recomendación es clara y directa: “La clave para ahorrar en la cesta de la compra no es simplemente prever el gasto, sino que la nevera no quede llena”.

Masymas Cesta de la compra de un supermercado

EL SISTEMA DE ROSA PARA PLANIFICAR LA COMPRA MENSUAL

En un vídeo, Rosa explicaba su sistema para planificar la compra mensual, pensando sobre todo en no desperdiciar comida. Una rutina que aplicaba con disciplina en su familia numerosa. “A final de mes, entra la nómina de papá y mamá y ¿qué hacemos? Abrimos la nevera, el congelador, la despensa y el armario de los productos de limpieza”, relata. El objetivo es ver qué queda, qué se ha gastado y qué es realmente necesario reponer. Por desgracia, su marido, José María, falleció después por un cáncer.

Para Rosa, el error más común es llenar la nevera sin saber lo que hay en casa. “La compra tiene que ser inteligente”, afirma, y recalca que una nevera repleta no significa ahorro, sino riesgo de desperdiciar alimentos que no se consumirán a tiempo. Esa comida que caduca o se estropea representa dinero tirado directamente a la basura.

Agencia ICAL Los productos de temporada son la clave para ahorrar

Rosa no solo se basa en el método tradicional del vistazo rápido al frigorífico, sino que combina su planificación con herramientas digitales que facilitan el proceso. Utiliza, por ejemplo, una aplicación online de un supermercado, donde tiene guardada su lista habitual de la compra. “Descargo la última lista que me tiene guardada la aplicación”, comenta. Este paso le ahorra tiempo y le ayuda a no improvisar ni comprar por impulso.

el truco que siempre funciona: los productos de temporada

La madre Insiste en que los productos de temporada son siempre la mejor opción: “más económicos y lo más fresco”, explica. Esta elección no solo cuida el presupuesto, sino que garantiza alimentos de mejor calidad, más sostenibles y con mayor sabor.

Uno de los mensajes clave que Rosa quiere transmitir es que el ahorro y la sostenibilidad pueden ir de la mano. “Para luchar contra el desperdicio, hay una buena planificación”, señala. No se trata de llenar carros y carros, sino de comprar justo lo necesario y aprovechar al máximo lo que ya se tiene en casa.

En su mensaje también hay una llamada a la responsabilidad colectiva: “Juntos alimentamos soluciones contra el desperdicio”. Y es que, como recuerda Rosa, cada pequeño gesto en casa cuenta cuando se trata de cuidar los recursos, tanto familiares como del planeta.

Miembros de una familia numerosa

Rosa Pich habla desde la experiencia. Su enfoque no se basa en fórmulas mágicas, sino en observación, lógica y constancia. Da igual si se trata de una familia con un hijo o con dieciocho: su consejo principal es aplicable a cualquier hogar. Mirar antes de comprar, evitar llenar por llenar y apostar por lo simple y necesario.

En tiempos donde el ahorro se ha convertido en una prioridad, Rosa demuestra que con organización, sentido común y un poco de estrategia, es posible cuidar el bolsillo sin renunciar a una vida familiar plena y equilibrada.