Un cubano en España explica el producto que más mandan a sus familias en Cuba: "Mi mujer quería enviar chorizo, pero le dije que no"

“Mi mujer quería mandar chorizo, para que lo probaran. Yo le dije que no. Las cosas las escojo yo”. Con esta frase empieza el testimonio de un cubano residente en Cartagena, conocido en redes como @el.profesor.cubano, que se ha hecho viral por contar la cruda realidad de su país. En un vídeo publicado en TikTok, el usuario explica la experiencia de preparar un paquete para su madre en Cuba, y cómo su esposa española, Luisa, no entendía al principio por qué no podía incluir productos típicos como embutidos.

Lo que parecía una anécdota doméstica, se convierte en una denuncia de lo que este cubano llama directamente “la miseria real” que se vive en la isla.

Qué productos mandan los cubanos

Lejos de jamones, vinos o dulces, los artículos que los emigrantes cubanos priorizan en sus paquetes son básicos de higiene y salud que en la isla no se pueden encontrar con facilidad:

Estropajos

Cepillos y pasta de dientes

Desodorantes y jabón

Medicamentos como paracetamol o aspirina

Algodón, compresas

Agujas, hilo y trapitos de cocina

“Mandar chorizo a Cuba no tiene sentido. Lo que necesitan es pasta dental”, dice tajante. Según relata, fue el día en que fueron a hacer la compra cuando su mujer comprendió de verdad la magnitud de la crisis: “Ese día fue cuando ella entendió lo que yo le había contado. Lo difícil que está la situación allí”.

El desabastecimiento no es nuevo

En los comentarios al vídeo, muchas personas —tanto cubanas como españolas— comparten experiencias similares. Una usuaria escribe: “Hasta que no llegué no vi la realidad. Pensaba por qué no me traje gel, champú o desodorante. Cosas que damos por hecho que hay en todas partes”. Otras incluso preguntan cómo enviar productos a Cuba, preocupadas por los controles en la aduana y el riesgo de que parte del contenido sea requisado.

Alamy Stock Photo Camión con canasta reparando cables eléctricos en una ciudad, Las Tunas, Cuba

COPE ha informado en múltiples ocasiones sobre la falta de suministros en Cuba, especialmente en momentos de mayor tensión social o crisis energética. La escasez se agrava con la falta de medicinas e insumos básicos para la vida diaria. Muchos usuarios denuncian también que en zonas turísticas hay de todo, mientras el pueblo cubano no tiene acceso ni a lo más esencial.

Una realidad que rompe mitos

El vídeo también derriba algunos estereotipos comunes sobre la situación cubana. Como dice uno de los comentarios más valorados: “Siempre que sale la realidad de Cuba, aparece quien dice que es culpa de Estados Unidos. Pero en las zonas de turistas no falta nada. ¿Dónde está entonces el bloqueo?”

El propio protagonista del vídeo asegura que vio a un hombre multado por vender agujas en la calle: “Le metieron más multas que agujas vendía”, cuenta indignado.

Alamy Stock Photo Dos personas juegan al ajedrez en una calle de Cuba.

Para quienes han vivido en Cuba o tienen familia allí, el relato no sorprende. Para los que no, impacta.