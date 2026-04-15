Cómo se reduce mi pensión por cada mes que adelanto la edad de jubilación en 2026

Adelantar la edad de jubilación es una opción que muchos trabajadores contemplan, pero es una decisión que tiene consecuencias directas en la cuantía de la pensión. Los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos pueden jubilarse hasta dos años antes de la edad ordinaria, aunque no cobrarán la pensión íntegra. La prestación se verá reducida en un porcentaje que, en 2026, puede oscilar entre el 2,81% y el 21% dependiendo de varios factores.

Requisitos para el retiro anticipado

Para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, el sistema de la Seguridad Social exige cumplir una serie de condiciones. El interesado debe tener, como máximo, dos años menos de la edad establecida para la jubilación ordinaria, que en 2026 se sitúa en 66 años y 10 meses. Además, es imprescindible acreditar un periodo mínimo de cotización efectiva de 35 años, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años previos al momento de acogerse a esta modalidad. En el cómputo se puede incluir hasta un año del servicio militar o la prestación social sustitutoria.

Es importante destacar que el importe resultante tras aplicar las reducciones debe ser superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado si se jubilara con la edad ordinaria. Existen, además, algunas vías para sumar años extra de cotización que pueden facilitar el acceso a esta modalidad para quienes no alcanzan el mínimo exigido.

Alamy Stock Photo Pareja jubilada en la terraza de Las Teresas 1870, restaurante andaluz con barra tradicional, Barrio de Santa Cruz, Sevilla

Así se calcula la reducción de la pensión

La clave de esta modalidad de jubilación reside en los coeficientes correctores que se aplican sobre la pensión. La cuantía final no será del cien por cien, ya que se reduce en función de cada mes o fracción de mes que al trabajador le falte para cumplir la edad legal de jubilación y del número total de años cotizados a la Seguridad Social. Por tanto, a mayor adelanto y menos años cotizados, mayor será la penalización sobre la prestación.

En 2026, la edad mínima para la jubilación anticipada voluntaria será de 63 años si se han cotizado más de 38 años y 3 meses, y de 64 años y 10 meses si se ha cotizado menos. El cálculo es un paso fundamental, ya que ha habido casos en los que, pese a tener más de 36 años cotizados, la Seguridad Social ha denegado la pensión. Incluso para aquellos trabajadores cuya base reguladora supera la pensión máxima, el retiro anticipado conlleva recortes.

Otras vías para jubilarse antes

Además de la jubilación anticipada por voluntad del interesado, la Ley General de la Seguridad Social contempla otras modalidades. Una de ellas es la jubilación anticipada forzosa, derivada de un cese no voluntario en el trabajo, como un despido colectivo, que permite adelantar el retiro hasta cuatro años. Esta opción, sin embargo, no está disponible para los trabajadores autónomos.

Alamy Stock Photo Pareja de jubilados con mapas

También existen regímenes especiales para profesiones de naturaleza penosa, peligrosa o tóxica, como mineros o bomberos, que pueden rebajar su edad de jubilación. Asimismo, los trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45% pueden jubilarse a partir de los 56 años, o incluso a los 52 años si la discapacidad es del 65% o más, sin sufrir penalizaciones en la cuantía de la pensión.

La gestión y el reconocimiento de este derecho corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es importante no confundir la jubilación anticipada, regulada por ley, con la prejubilación, que es un pacto privado entre empresa y trabajador sin regulación específica en la Seguridad Social.