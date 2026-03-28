Alfonso Muñoz, experto en pensiones: “Si te afecta este cambio en la pensión estás a punto de recibir un ingreso importante”

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado una noticia clave para miles de futuros pensionistas: la restitución de la disposición transitoria 34. Esta medida, muy esperada, corrige la aplicación de unos coeficientes reductores en la jubilación anticipada que eran más severos y que se estaban aplicando desde el 1 de enero, provocando una notable merma en las nuevas pensiones.

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Un recorte de hasta 400 euros al mes

Desde principios de año, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había dejado de aplicar los criterios de la citada disposición, lo que generó una gran incertidumbre y preocupación. La consecuencia directa fue que, en algunos casos, la penalización por acogerse a la jubilación anticipada voluntaria pasó del 9,12% al 21%.

Esta modificación en el cálculo, según explicó el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, "suponía un recorte de hasta 400 euros mensuales de pensión". Un impacto económico muy significativo para los afectados que ahora, con la vuelta a la normativa anterior, queda anulado.

Suponía un recorte de hasta 400 euros mensuales de pensión" Alfonso Muñoz Funcionario

Revisión de oficio y pago de atrasos

Una de las dudas principales que ha resuelto el Ministerio es qué ocurrirá con las pensiones de jubilación reconocidas desde el 1 de enero a las que no se les aplicaron los coeficientes más favorables. La respuesta es clara y beneficiosa para los pensionistas: no tendrán que hacer nada.

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El propio ministerio ha confirmado que todas las pensiones afectadas serán revisadas de oficio. En palabras de Muñoz, esto significa que "el interesado no necesita presentar reclamación". Un alivio que evita trámites burocráticos a los ciudadanos.

Estas pensiones serán revisadas de oficio" Alfonso Muñoz Funcionario

Esta revisión automática implicará dos acciones. Por un lado, la Seguridad Social procederá a "recalcular la pensión de jubilación aplicando los coeficientes de dicha disposición transitoria". Por otro, y de forma igualmente importante, se abonarán los atrasos correspondientes generados durante estos meses. Por tanto, los afectados no solo verán aumentada su mensualidad, sino que recibirán un ingreso único con el dinero que han dejado de percibir.

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Regreso a un sistema más ventajoso

Con la restitución de la disposición, se regresa a un escenario más favorable para la jubilación anticipada voluntaria, el que estaba vigente hasta finales del año pasado. Se aplicarán de nuevo los coeficientes reductores contemplados en dicha disposición, poniendo fin a un breve periodo que ha perjudicado a quienes decidieron retirarse en los primeros meses del año.