"Si vas a jubilarte anticipadamente y superas la pensión máxima, el INSS sigue sin confirmar que se aplique la disposición transitoria trigésimocuarta"

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) todavía no ha confirmado la reintroducción de la disposición transitoria trigésimocuarta para las jubilaciones anticipadas voluntarias que superan la pensión máxima. Esta incertidumbre, destacada en un reciente análisis de la cuenta especializada de TikTok @compromisolegal, afecta directamente a quienes planean su retiro y están pendientes de un cambio normativo que podría ser crucial para el cálculo final de su pensión.

A principios de año, el organismo dejó de aplicar esta disposición, lo que en la práctica supuso un aumento de las penalizaciones para los trabajadores que, con bases de cotización altas, optaban por la jubilación anticipada. Sin embargo, a finales de febrero, varios medios de comunicación anunciaron que la Seguridad Social tenía previsto dar marcha atrás y restablecer la medida, que ya solo se aplicaba en casos residuales.

Incertidumbre para los futuros pensionistas

A pesar de las expectativas generadas, a fecha de 18 de marzo de 2026, el organismo no se ha pronunciado oficialmente para confirmar o desmentir la noticia. Este silencio administrativo ha sido corroborado incluso por fuentes internas, como un funcionario de la Seguridad Social que, en una noticia sobre los errores del simulador de jubilación, denunciaba la falta de directrices claras.

A día de hoy no tenemos instrucciones sobre el restablecimiento de la progresividad que venía a establecer la disposición transitoria 34"

Alamy Stock Photo Una mujer empuja a una jubilada en silla de ruedas en Cádiz

El propio trabajador del organismo confirmaba la situación de parálisis en una declaración contundente: "A día de hoy no tenemos instrucciones sobre el restablecimiento de la progresividad que venía a establecer la disposición transitoria 34". Esta falta de comunicación interna y externa genera un limbo legal que perjudica gravemente la planificación de los futuros pensionistas.

El plazo para la retroactividad se agota

La situación es especialmente crítica para quienes valoran solicitar su pensión de jubilación con efectos retroactivos de 2025. Esta opción les permitiría acogerse a la disposición transitoria y obtener una pensión mayor que si se jubilan en 2026. Sin embargo, el plazo para realizar esta solicitud finaliza de manera improrrogable el 31 de marzo, lo que obliga a tomar una decisión a ciegas.

Si el Gobierno no revierte el criterio actual, a estos trabajadores se les aplicarán las penalizaciones del artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social. Como se explica en otros análisis sobre el cálculo de la pensión a los 63 años, esto se traduce directamente en una pensión final de menor cuantía. La advertencia es clara: es fundamental que los afectados tomen una decisión antes de que expire el plazo.

Alamy Stock Photo Pareja de jubilados con mapas

La voz experta detrás del aviso

Detrás de la cuenta de TikTok @compromisolegal, que ha arrojado luz sobre esta problemática, se encuentra la abogada española Miriam Ruiz. Su perfil se ha especializado en ofrecer asesoría jurídica sobre temas complejos relacionados con la Seguridad Social en España, como jubilaciones, pensiones por incapacidad y prestaciones por desempleo.

La letrada gestiona personalmente el contenido y ofrece sus servicios de consultoría profesional a través de los canales oficiales indicados en su perfil. Entre ellos se encuentran el correo electrónico abogada@compromisolegal.es, el número de teléfono y WhatsApp 640 664 875, y un enlace de contacto directo en su biografía.