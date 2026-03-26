Rebusca en tus cajones: el objeto de los años 70 buscado entre coleccionistas que hoy vale mucho dinero y usaste en tu infancia

Son muchas las personas que tienden a guardar objetos que traen buenos recuerdos, piezas que con el tiempo pueden adquirir un gran valor económico. Este es el caso de una edición del Monopoly de 1975, un objeto que era común en muchas casas y que hoy es buscado por coleccionistas, llegando a venderse por un precio considerablemente mayor al original en plataformas como todocoleccion, donde alcanza los 129 euros.

Se trata de la edición española del popular juego americano, y su alto valor reside no solo en su antigüedad, sino en su excelente estado de conservación. "Es una pieza de colección. Ya no solo por qué es una edición muy rara del año 1975, sino porque a pesar de sus 43 años está en un estado casi perfecto", asegura el vendedor en el anuncio.

El juego está completo, con los característicos peones de metal y una caja "prácticamente perfecta". Además, el vendedor destaca que tanto los billetes como el resto del contenido "parecen nuevos". El tablero presenta únicamente "alguna leve marca" que pasa casi desapercibida, ya que solo se ha usado una vez y ha sido conservado "en un sitio seco, sin humedad ni luz alguna".

EFE Monopoly, archivo

La historia del Monopoly

Para conocer el origen de este famoso juego de mesa, hay que retroceder hasta principios del siglo XX. En 1903, una mujer llamada Lizzie Magie diseñó un juego, The Landlord’s Game, con el objetivo de denunciar las injusticias del sistema de propiedad privada. Su creación, más una crítica social que un simple entretenimiento, sentó las bases de lo que se convertiría en un fenómeno mundial.

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Con el tiempo, empezaron a surgir versiones caseras del juego. En la década de los 30, un vendedor desempleado, Charles Darrow, conoció una de estas versiones, la personalizó con calles de Atlantic City y la presentó como suya a la empresa Parker Brothers, que la comercializó con gran éxito.

En España, el Monopoly alcanzó una gran popularidad en las décadas de los 60 y 70. La versión adaptada incluía calles y avenidas icónicas de Madrid, como la Gran Vía, el Paseo del Prado o la calle de Alcalá. Rápidamente, el juego se consolidó como un clásico del entretenimiento familiar en muchos hogares españoles.

Monopoly, archivo

A lo largo de los años, el Monopoly ha evolucionado en cientos de versiones temáticas, desde ediciones de ciudades y equipos de fútbol hasta de películas y series. Sin embargo, su espíritu se mantiene intacto: comprar, negociar, construir y, sobre todo, intentar no caer en la bancarrota.

Así que, ¡busca bien! Es un objeto muy común en muchos hogares españoles que pueden darte una alegría.