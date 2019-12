¿Qué hay detrás del sorpasso de Madrid a Cataluña?

La economía de la Comunidad de Madrid ha superado a la de Cataluña y se ha convertido en 2018 en la economía regional con mayor peso dentro el PIB nacional, con un 19,2 % del total, de acuerdo con la revisión de la contabilidad regional publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los nuevos datos, derivados de la revisión que el INE hizo de la contabilidad nacional en septiembre, el PIB madrileño a precios corrientes se situó al cierre de 2018 en 230.794 millones de euros (19,2 % de PIB nacional), mientras que el PIB catalán cerró en 228.682 millones (19 %).

El sorpasso económico se esperaba desde hace tiempo y ha llegado, antes de lo previsto. La revisión que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística de la contabilidad regional revela que ya se produjo en 2018. Por poco pero es una realidad. Significativa. Detrás del relevo está el frenazo de la industria, del comercio -que son claves para Cataluña- aunque sin duda el motivo principal hay que buscarlo en las consecuencias económicas del procés. Confirma que la deriva independentista no sale gratis.



La factura que está dejando está siendo muy elevada. Ha provocado fuga de miles de empresas, una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica que hace que pocos quieran invertir ahora mismo en esa comunidad autónoma. Al menos mientras no se despeje el escenario y visto lo visto no parece que vaya a ser a corto plazo. El caso es que Cataluña, lo dicen los datos, ha pasado de ser el motor de la economía española a crecer por debajo de la media nacional desde 2017. El año pasado un 2,2%, dos décima menos. Casi un punto por debajo que Madrid y Aragón.

Estas dos comunidades autónomas son precisamente las que más se están beneficiando de la situación. Aragón, por proximidad geográfica. Madrid por varios motivos. En primer lugar se ve favorecida por el llamado efecto capital, que ya de por sí supone una fuerte entrada de inversiones. Hace que muchas empresas se instalen en la región, especialmente de los servicios que vive un boom actualmente. Este sector representa casi el 85% de la economía madrileña. Una barbaridad. El otro factor diferencial hay que buscarlo en la política fiscal. La rebaja de impuestos que vienen aplicando desde hace tiempo los sucesivos gobiernos del Partido Popular se notan. Y mucho. Hacen que Madrid sea una comunidad autónoma friendly para hacer negocios, atractiva para el mundo del dinero. Justo lo contrario que Cataluña.