Profesiones con futuro: Carnicero

Después de descubrir grandes oportunidades laborales como barbero, youtuber o piloto de drones, es hora de que en esta nueva sección de Profesiones con Futuro nos vayamos a algo más clásico y te traemos una profesión bien conocida pero que no puede tener más salidas. De hecho, muchos aseguran que es una de las salidas profesionales en la que es más fácil encontrar tu plaza: la de carnicero de supermercado. Los supermercados de España están faltos tanto de carniceros. Supermercados como Mercadona, Carrefour o Lidl demandan, sobre todo, “manipuladores de frío” como señala Cristina López, responsable de formación de Mercamadrid. Y es que, de todas las especialidades entre pescadería o frutería, carnicería se alzó como la más demandada de 2018.

FORMACIÓN

Contrariamente a lo que puede pensarse, trabajar en la sección de carnicería de un supermercado conlleva una responsabilidad importante, manejando género de sumo valor y que necesita un tratamiento y un corte elevado. No es ninguna nimiedad y, por sorprendente que parezca, no existen módulos de formación profesional destinados a preparar a aspirantes a estas plazas. No existe aún lo que se conoce como un curso con certificado de profesionalidad de varios meses. Eso sí, existen algunos de tratamiento de productos, embalaje y transporte, pero no específico. Para ello, nos subraya Cristina López, con lo que se forman a los aspirantes es con cursos cortos intensivos de 100 horas que incluyen prácticas no profesionales enfocados más a perfiles de ayudantes de carnicería y que posteriormente pueden ascender dentro de la empresa.

PRÁCTICAS

Incluso algunos de estos ciclos vienen de la mano de prácticas profesionales. ¿Cuál es el problema? Según detalla la especialista en formación de manipuladores de productos en frío, las propias empresas captan a los estudiantes de estos cursos cuando únicamente tienen una formación mínima y de apenas unas semanas. ¿Por qué? La necesidad inmediata. “En ocasiones tienen tanta prisa que no les importa que el resto de la formación la realicen dentro de la empresa”.

DÓNDE TRABAJAR

Y es que la formación de centros como Mercamadrid está dirigida también a todo tipo de cadenas de supermercados. Puedes terminar trabajando en una carnicería local, pero la necesidad de personal es menos inmediata. Los supermercados como Mercadona, Carrefour, Dia o Supersol sí que acuden a los centros de formación a captar trabajadores. Lo hacen y se arriesgan a que la formación no sea adecuada pero, si lo es, resulta una captación de empleo en tiempo récord.