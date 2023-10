¿Podrá mi coche entrar en las Zonas de Bajas Emisiones de los municipios?

Desde el pasado 1 de enero, los 151 municipios españoles de más de 50 mil habitantes están obligados a tener Zonas de Bajas Emisiones con el fin de reducir las emisiones contaminantes de los vehículos con motor de combustión y así mejorar la calidad del aire en las grandes urbes. Esto significa que dependiendo del coche tengas vas a poder acceder al interior de una ZBE o no.

¿Qué etiquetas de la DGT pueden entrar en las ZBE?

Etiqueta Cero. Corresponde a coches eléctricos, eléctricos de autonomía extendida, híbridos enchufables con una autonomía de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

Etiqueta Eco. Pueden llevarla los vehículos híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 km, los híbridos no enchufables y los de gas natural.

Etiqueta C. Las llevan en el cristal tanto los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de 2006, los turismos y furgonetas diésel matriculados a partir de septiembre de 2015.

Etiqueta B. Corresponde a los turismos y las furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2001 hasta 2005 incluido, las furgonetas y turismos diésel a partir de 2006 hasta agosto de 2015.

Por norma general los coches de etiqueta C y B pueden acceder a estas zonas siempre y cuando no aparquen en la calle, sino en un aparcamiento público como así sucede, por ejemplo, en Madrid. Aunque el acceso y las restricciones de cada ZBE dependen de los ayuntamientos de cada municipio.

Por el momento solo una de cada 10 ciudades han implantado las ZBE



La gran mayoría de las localidades, 118, indican que tienen las ZBE en trámite. El problema es que no dan detalles de cómo serán: cuál será la zona afectada, qué coches podrán circular, si habrá restricciones de horarios, excepciones, etc. De ahí el despiste de ciudadanos como Eduardo, quien ha contado a COPE que él tiene “un coche sin etiqueta, con el que me he defendido muy bien por mi municipio, pero ahora no sé si voy a tener que deshacerme del coche o qué va a pasar”. En otras ciudades, como en Gijón, se exigía tener el distintivo medioambiental para circular por sus calles y para poder estacionar, pero en mayo, cuando entró el nuevo gobierno, esa normativa fue derogada. Ahora, la ciudad asturiana está tramitando instaurar las zonas de bajas emisiones y ciudadanas como Andrea no saben que van a hacer. “Tengo un coche con el que no podía ni entrar ni aparcar al centro de la ciudad, si me lo vuelven a prohibir, al vivir a las afueras tendré que buscar otra alternativa para poder moverme”, cuenta.

“El problema es que cuando se obliga a instaurar las zonas de bajas emisiones, los municipios no tenían información clara sobre cómo instaurarlas y dónde. Las normas son muy generales y no aclaran cómo se tienen que implantar”, explica Mateus Porto, profesor de Urbanismo de la Universidad Europea.

Información a nivel nacional

Cuando las Zonas de Bajas Emisiones estén activas en todos los lugares que deben implantarlas, pueden plantearse problemas de información a los conductores que se desplacen a estas ciudades y desconozcan cuáles son las restricciones. Por un lado, es importante que exista una señalización clara sobre el terreno, que evite errores y posibles multas. Además, es deseable un sistema de información centralizado para poder informarse con antelación antes de un viaje. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha desarrollado una herramienta con información centralizada, donde se puede consultar la extensión y las restricciones en las ZBE de toda España.

Una buena iniciativa que requiere ajustes

Las zonas de bajas emisiones pueden ser un buen instrumento para reducir la contaminación, pero no deberían hacerse deprisa y corriendo sin retocar además otros temas que tienen mucho que ver con ellas, como las etiquetas DGT de los vehículos, y sin tener en cuenta que algunos colectivos pueden tener dificultades económicas para adquirir coches menos contaminantes. Es decir, la transición es necesario que se haga de manera justa. “No basta con obligar a la población a que renueve su coche. Estas medidas pueden ser diferenciadas en función de los ingresos, el empleo, el tipo de actividad que la persona vaya a desarrollar en la zona. Porque si no es socialmente justa, no va a tener buena aceptación y fracasará”, explica el experto urbanístico.

Además, aquellas ciudades que no demuestren que están avanzando con la instalación de las zonas de bajas emisiones tendrán que devolver las ayudas que hayan recibido para poner en marcha proyectos que faciliten la instalación de las Zonas de Bajas Emisiones.