Paula (24): "¿Cómo me he comprado un piso yo sola? Con 21 y la carrera terminada, volví a casa de mis padres, ahorré tres años para la entrada"

El testimonio de Paula, una joven de 24 años, se ha vuelto viral tras explicar en un vídeo de TikTok el método que ha seguido para comprarse un piso en Valencia. En un contexto donde el acceso a la vivienda para los jóvenes es cada vez más complicado, sus consejos sobre ahorro y planificación han generado un intenso debate.

Volver a casa para ahorrar, el primer paso

El primer pilar de su estrategia fue volver a vivir a casa de sus padres con 21 años, una vez terminada la carrera. "Decidí volver a casa en lugar de irme de alquiler con mi novio", explica Paula. Esta decisión le permitió "ahorrar durante tres años para la entrada de un piso en Valencia", una ciudad donde el precio de la vivienda no para de subir, tal y como advierten expertos como el economista Gonzalo Bernardos sobre la tendencia alcista del mercado.

Europa Press Cartel de 'En venta' en la ventana de un piso en Madrid

Invertir y ahorrar de forma inteligente

El segundo consejo de la joven es claro: "invertir el dinero." Según argumenta, "el dinero pierde valor constantemente y la mayoría de los sueldos no alcanzan para tener una casa y una vida en condiciones", por lo que anima a "mover el dinero" y no conformarse únicamente con los ingresos del trabajo.

Ahorra del 70 al 80% de tu sueldo si vives con tus padres" Paula Joven de 24 años

Para los más jóvenes, especialmente aquellos que tienen la opción de no pagar un alquiler, su recomendación es la más contundente. "Aunque ahora no pienses en comprar una casa, ahorra del 70 al 80% de tu sueldo si vives con tus padres", afirma. Paula insiste en que este esfuerzo es clave para el futuro.

Brecha salarial

Hazle ese favor a tu 'yo' del futuro" Paula Joven de 24 años

"Hazle ese favor a tu 'yo' del futuro", sentencia en su vídeo. La joven aclara que esta disciplina de ahorro no implica renunciar a vivir: "Yo me he ido de viaje cinco o seis veces al año y me he comprado la ropa que he querido". La clave, según ella, es "saber decir 'no' a ciertos gastos diarios donde se malgasta mucho dinero" y evitar desafíos complejos como puede ser la compra de un piso con okupas.

Finalmente, Paula subraya la importancia de la previsión con una planificación financiera. "Hazte un planning, sé previsor y, si no te llega para un capricho tras ahorrar tu porcentaje, simplemente no te lo compres", concluye. Su consejo final es "analizar bien la oferta" para aprovechar el mejor precio posible, una estrategia fundamental en el mercado actual.