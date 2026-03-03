Roberto Palomar, periodista: "Arbeloa es el copiloto de un coche del Dakar volcado que te sigue leyendo las notas; entiendo que tiene que vender su producto, pero..."

El periodista Roberto Palomar, durante su intervención en El Partidazo de COPE, ha criticado con dureza la última rueda de prensa de Álvaro Arbeloa. Palomar ha confesado la “perplejidad” que le han provocado las declaraciones del entrenador, a quien no ve en sintonía con la situación actual del equipo que dirige.

El copiloto del coche volcado

Para ilustrar su punto de vista, Palomar ha recurrido a una anécdota del Dakar sobre un coche que vuelca mientras el copiloto, ajeno a la situación, sigue leyendo las notas. Según el periodista, Arbeloa actúa de la misma manera: "El Madrid está fuera de la pista, está volcado, y te está diciendo que hay 36 puntos y que a lo mejor los ganan".

A mí Arbeloa me parece el copiloto del coche volcado"

La crítica se ha centrado en el discurso optimista de Arbeloa, quien, según Palomar, se aferra a un mensaje irreal. "A mí Arbeloa me parece el copiloto del coche volcado", sentenció el periodista en el programa de Juanma Castaño. Palomar ha añadido que "no hay ningún indicio de que el Madrid vaya a ganar los 36 puntos, ni siquiera de que vaya a ganar el viernes, porque no lo hay".

Ninguna exigencia a los jugadores

El colaborador de COPE ha señalado que, aunque entiende que Arbeloa "tiene que vender su producto", su mensaje carece de “ninguna exigencia hacia los jugadores”. Palomar describe al técnico como “un diplomático” y “un bienqueda” con los futbolistas durante sus comparecencias públicas, donde alaba su esfuerzo.

Finalmente, Palomar ha puesto en duda el supuesto esfuerzo de los jugadores que el técnico defiende, un elogio que considera fuera de lugar. "Es como si nos aplaudiera a nosotros hoy por venir", ha ironizado, para después sentenciar de forma contundente: "No estoy de acuerdo en que se hayan esforzado tanto".