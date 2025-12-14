Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario, advierte sobre casa 47 : "No creo que vayan a ser capaces de ofrecer la cantidad de viviendas que hacen falta para destensar el mercado"

El Gobierno ha presentado un nuevo plan para abordar la crisis de vivienda en España con la creación de una nueva empresa pública que ha sido bautizada como Casa 47. Según el analista inmobiliario Sergio Gutiérrez, esta iniciativa introduce el concepto de alquiler social para la clase media, una medida que promete generar tanto apoyo como controversia. La propuesta se centra en ofrecer contratos de arrendamiento de muy larga duración, de hasta 75 años, junto con rentas que estarán topadas para hacerlas más asequibles.

Un alquiler para casi toda la vida

La principal novedad de este plan reside en la duración de los contratos de alquiler. La idea es ofrecer un primer contrato de 14 años, un periodo que el analista califica como "una barbaridad". Una vez finalizado este tiempo, si los inquilinos cumplen con los requisitos estipulados, el contrato se irá prorrogando sucesivamente hasta alcanzar los 75 años. Esta duración sin precedentes ofrece una estabilidad que se asemeja a la propiedad, pero manteniendo la flexibilidad del alquiler.

EUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO)ViviendaEUROPA PRESS13/12/2010

Otro de los pilares de la iniciativa es el control de precios. El alquiler de estas viviendas no podrá superar el 30% de los ingresos medios de la zona donde se ubiquen, lo que, en palabras de Gutierrez, garantizará que sea "bajo". Es por este motivo que el analista considera que, en la práctica, el Gobierno "acaba de inventar la vivienda social para la clase media", un segmento de la población con solvencia pero con dificultades para acceder al mercado actual.

¿Vivienda para la clase media?

La propuesta no está exenta de debate. Muchos se preguntan por qué estas ayudas se dirigen a un perfil solvente, como "alguien que cobra 2000 euros al mes", en lugar de destinarse a los colectivos más vulnerables. Gutierrez aborda esta cuestión de manera directa y polémica, argumentando que es preferible asegurar que la vivienda sea para quien produce. "Si el vulnerable es un vago, un delincuente, y acabará de ocupa, mucho mejor que la vivienda sea para quien produce", señala el analista.

Mucho mejor que la vivienda sea para quien produce" Sergio Gutiérrez Analista inmobiliario

Una solución para unos pocos

Pese a lo llamativo de la medida, el experto se muestra escéptico sobre su alcance real. Gutierrez duda de que la empresa pública Casa 47 vaya a ser capaz de "ofrecer la cantidad de viviendas que hacen falta para destensar el mercado". En su opinión, lo más probable es que la iniciativa "acabará beneficiando a unos pocos", a quienes califica como "privilegiados" que disfrutarán de un alquiler bajo durante décadas, mientras el problema de fondo persiste para la mayoría.

vivienda

El analista concluye dejando en el aire una pregunta clave sobre las intenciones del Ejecutivo y la viabilidad del proyecto, cuestionando si se trata de "más humo antes de las elecciones o una solución brillante al problema de la vivienda". La duda, por tanto, es si este ambicioso plan logrará transformar el mercado o si quedará en un anuncio de impacto limitado solo para unos afortunados.

¿Más humo antes de las elecciones o solución brillante" Sergio Gutiérrez Analista inmobiliario