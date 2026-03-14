Miriam Ruiz Acosta, abogada: “Tu pensión en 2026 se basará en los últimos 25 años y 3 meses cotizados”

La forma de calcular la pensión de jubilación en España se prepara para un cambio significativo a partir del año 2026. En esa fecha entrará en vigor una nueva reforma que modificará los años de cotización que se tienen en cuenta para determinar la cuantía final. Sin embargo, y en contra de la creencia popular, esta implementación no será inmediata, sino que se desplegará de manera progresiva hasta el año 2037.

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Un cambio gradual durante más de una década

El nuevo sistema establece que la pensión se calculará sobre los 27 mejores años de cotización dentro de un periodo total de los últimos 29. Tal como explica la abogada Míriam Ruiz Acosta, este modelo no se aplicará de golpe. "Esto no va a entrar en vigor de golpe como mucha gente piensa, sino que lo va a hacer de forma progresiva hasta el año 2037", aclara la experta. Este despliegue paulatino busca una transición suave hacia el nuevo paradigma de cálculo.

Esto no va a entrar en vigor de golpe como mucha gente piensa, sino que lo va a hacer de forma progresiva hasta el año 2037" Miriam Ruiz Acosta Abogada

Gemini Un jubilado mira un papel en el que está su nómina donde viene su pensión de jubilación

Para ilustrar esta progresividad, en 2026, el cálculo se basará en el promedio de los 25 años y 3 meses inmediatamente anteriores a la jubilación, de los cuales se seleccionarán los 25 años y un mes con mejor cotización. Un año después, en 2027, el marco se ampliará: se considerarán los 25 años y 6 meses previos al retiro para escoger los 25 años y 3 meses más favorables. Este incremento continuará año tras año hasta alcanzar el objetivo final.

De este modo, solo quienes se jubilen a partir del año 2037 verán su pensión calculada directamente con la fórmula definitiva de los 27 mejores años dentro de los últimos 29 años de vida laboral. Es importante destacar que este marco temporal se refiere siempre al periodo inmediatamente anterior a la fecha de acceso a la jubilación.

Dos sistemas para elegir el más favorable

Otra de las claves de la reforma es que el nuevo sistema de cálculo no eliminará al anterior, sino que ambos coexistirán hasta el año 2040. Esto introduce un modelo dual que permitirá al futuro pensionista beneficiarse de la opción que le resulte más ventajosa.

En la práctica, cuando una persona se jubile, por ejemplo, en 2027, la Seguridad Social realizará dos cálculos. Por un lado, se aplicará el método actual, basado en el promedio de los últimos 25 años cotizados. Por otro, se utilizará el nuevo método progresivo correspondiente a ese año. Finalmente, se le concederá al jubilado la prestación de mayor importe.

La cuantía que te salga mejor de estas dos será la que te reconozcan como pensión de jubilación" Miriam Ruiz Acosta Abogada

Esta convivencia de sistemas garantiza que ningún trabajador se vea perjudicado por la entrada en vigor de la nueva regulación. Como subraya Ruiz Acosta: "La cuantía que te salga mejor de estas dos será la que te reconozcan como pensión de jubilación". Esta medida ofrece una red de seguridad para quienes estén planeando su retiro en las próximas dos décadas, asegurando que la transición hacia el nuevo modelo sea equitativa y beneficiosa.