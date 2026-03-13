"La cesta podría incrementarse hasta 501 euros anuales si se eliminan las ayudas públicas a familias vulnerables; su coste se ha disparado un 40 % desde 2021"

Una mujer saca un producto de la nevera de un supermercado en Madrid

El coste de la cesta de la compra se ha disparado un 40 % desde 2021, un encarecimiento que ha impactado principalmente en el bolsillo de las familias de renta baja, que ya destinan dos de cada diez euros de su renta a adquirir alimentos.

Así se desprende de un estudio de la escuela de negocios EAE Business School, que evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los hogares españoles, ya que el coste general de la vida ha subido la mitad, un 20 %.

Un nuevo estándar de precios

Según el informe, se ha producido un efecto escalón, lo que significa que los niveles de precios de 2023-2024 no se revertirán. El estudio apunta a que la estructura de costes, incluyendo los laborales, energéticos y climáticos, ha cambiado para siempre.

Por tanto, la recuperación del poder adquisitivo dependerá exclusivamente de que los salarios crezcan por encima de este nuevo estándar de precios consolidado, una tendencia que se ha agudizado en las últimas semanas debido al contexto geopolítico internacional.

El análisis de EAE Business School también se ha centrado en el sector de la distribución de la alimentación en España, un mercado con una alta concentración donde los cinco principales operadores controlan más del 50 % de la cuota.

Si bien esta estructura fue determinante para contener el primer golpe inflacionario, el estudio concluye que, de media, un producto multiplica su precio casi cuatro veces desde el campo hasta la mesa.

Un impuesto para las rentas bajas

La investigación define la inflación alimentaria como un impuesto regresivo que castiga tres veces más a los hogares con ingresos más bajos. Estas familias destinan casi el 20 % de su renta a comer, frente al 5 % de las familias con rentas altas.

En este contexto, según ha informado EFE, adquieren especial importancia las ayudas públicas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. El estudio advierte que, en caso de eliminarse, "la cesta de la compra podría incrementarse entre 350 y 501 euros anuales por hogar".

También existen notables diferencias según el territorio. Comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía y Canarias, que son productoras de alimentos, presentan tasas de riesgo de pobreza superiores al 30 % y sus habitantes destinan más del 20 % de su renta a la alimentación.

Este dato contrasta con el 12 % que dedican en regiones como Navarra o el País Vasco.

Una grave fractura nutricional

El encarecimiento de los alimentos ha provocado una grave fractura nutricional en la sociedad. El estudio constata un cambio en los hábitos de consumo, con una reducción en la compra de proteína de alta calidad, como el pescado fresco y la ternera, que ha caído cerca de un 12 %.

Como contrapartida, las familias se han refugiado en carbohidratos baratos y procesados, cuyo consumo ha repuntado un 8 %.

En este sentido, el informe señala que la "cesta saludable" se ha encarecido un 40 % más que la denominada "cesta de supervivencia". Esta situación, según los autores, está "condenando a las rentas bajas a una dieta obesogénica" por puras necesidades económicas.

Finalmente, el dosier pone el foco en la evolución del IPC, aclarando que, a pesar de su moderación en 2025 (situándose en el 2,9 %), los precios no han bajado, sino que se han consolidado.