Es mejor momento para comprar vivienda que para vender

La pandemia sigue lastrando el mercado inmobiliario pero cada vez menos. La firma de hipotecas cayó en febrero un 13,8% con respecto a hace un año pero vuelve a niveles pre crisis con el cierre de 31. 647 operaciones. Además, la caída de febrero queda lejos del desplome del 31% del mes de enero, es decir, la compraventa subió un 15 % con respecto a enero, lo que supone la mayor alza en un mes de febrero en los últimos 5 años.





¿Esto qué quiere decir?

Que el sector de la vivienda se va recuperando poco a poco del impacto de la Covid. Si vamos al detalle de los datos del INE para febrero vemos que el importe medio de las hipotecas constituídas sobre viviendas fue 131.380 euros,un 25% menos que el mismo mes del año anterior y que el 55% de las hipotecas se firmaron a tipo fijo, lo que supone una cifra récord. Andalucía (6.227), Comunidad de Madrid (5.489) y Cataluña (5.051) fueron las regiones en las que más hipotecas se firmaron en febrero.





¿Qué podemos esperar del mercado de la vivienda en los próximos meses? ¿Es momento para comprar o para vender? O ¿es mejor esperar? "Obviamente es mejor momento para comprar que para vender" nos dice Gerard Duelo, presidente del Consejo General de Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI) que explica "aunque la bajada de precios no vaya a ser de más de entre un 10% o un 15% quizás haya gente que pueda ajustar más el precio porque necesite cash por haber ido al paro o cerrado su negocio" Otro incentivo para lanzarse a la compra, señalan los expertos, son los bajos tipos de interés que aún se van a mantener durante un tiempo.





¿Cómo van a evolucionar los precios? ¿Habrá subidas o bajadas?

Al inicio de la pandemia se auguraban importantes bajadas de precios por una aumento de oferta con la entrada de viviendas vacacionales a las que no se le podía sacar rédito debido a las restricciones. Hubo algunas correccciones, muy diversas en función de la zona, pero 2020 cerró finalmente con una subida del precio de la vivienda del 2,1% según datos del INE aunque también es cierto que supuso el menor incremento desde el 2014. Hay portales inmobilarios que ahora mismo no perciben una bajada de precios, más bien lo contrario, en torno a una subida del 3% en marzo con respecto a hace un año y esperan que las bajadas lleguen en todo caso lleguen en el segundo o tercer trimetre. Gerard Duelo presidente de COAPI es claro "los precios no caen, evidentemente los locales comerciales tendrán que alquilarse o venderse a mucho más bajo precio pero los inmuebles y viviendas residenciales no están bajando". Y Felix Lores, analista de sector inmobiliario de BBVA Research augura "persistirá la corrección de precios pero conforme vaya avanzando la recuperación también los hará el precio de la vivienda, llegando a tasas positivas, aunque provablemente en promedio los precios sigan cerrando en negativo este 2021".





¿Qué previsiones hay para este año?

Desde el Colegio de Registradores de España auguran un crecimiento del 5% en la compraventa de viviendas si la vacunación evoluciona y por tanto mejora el contexto sanitario. Recuerdan que hay 30.000 millones de euros de ahorro de pequeños inversonres y familias, es lo que se conoce como demanda embalsada, y que se puede ir reactivando a lo largo de los proximos meses.





¿De dónde venimos?

Hay que recordar que 2020 cerró con 420.000 operaciones de compraventa de vivienda, según datos del Instituto Nacional de Estadística, unas 80.000 operaciones menos que el año anterior a pesar dek impacto de la pandemia.