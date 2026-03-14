Marc Vidal, inversor: "Los gobiernos lanzan ayudas financiadas con más deuda mientras la inflación transfiere riquezas de los ahorradores a los deudores"

La inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los ciudadanos, pero ¿qué ocurre si para los gobiernos es, en realidad, una solución? El analista económico e inversor Marc Vidal ha lanzado una contundente advertencia sobre lo que considera una verdad incómoda: los mismos gobiernos que aseguran combatir la subida de precios son los principales beneficiados de que esta se mantenga elevada. La razón se encuentra en sus niveles de endeudamiento. Con una deuda pública que en la eurozona supera el 88% del PIB, en Estados Unidos alcanza el 120% y en Japón se dispara al 250%, la inflación actúa como un mecanismo para licuar esa deuda.

Cargando…

La inflación como solución encubierta

Para los ejecutivos endeudados, explica Vidal, "una inflación sostenida del 4 o 5 por 100 no es solo un problema, es la solución parcial a un problema que tienen aún mayor". Cada año que la inflación se mantiene en niveles altos, se reduce el valor real del volumen de deuda que deben afrontar. "Cuanto más dure, más se benefician", sentencia el experto. Este fenómeno no responde a un plan coordinado, sino a lo que define como un "incentivo estructural", donde no se necesitan acuerdos secretos, ya que "basta con que cada actor siga su propio interés".

Canva Inflación

Vidal pone ejemplos concretos de esta dinámica. Menciona cómo el Banco Central Europeo (BCE) "tarda un poco más de lo necesario en subir tipos" o cómo la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos "espera un trimestre extra para no dañar el ciclo electoral". Mientras tanto, los gobiernos continúan lanzando "paquetes de ayuda financiados con más deuda". En este contexto, la inflación sigue su "trabajo silencioso", que consiste en transferir la riqueza de los ahorradores a los deudores o, lo que es lo mismo, de los ciudadanos a los Estados.

Es el expolio más elegante de la historia económica" Marc Vidal Inversor

El analista califica este proceso como "el expolio más elegante de la historia económica", argumentando que "se ejecuta sin decreto, sin ley y sin que la mayoría entienda qué está pasando". Es una transferencia de capital invisible para gran parte de la población, que ve cómo su poder adquisitivo y sus ahorros pierden valor mientras la carga de la deuda de sus gobiernos se aligera.

Los verdaderos ganadores y perdedores

Según Vidal, la crisis inflacionista está destapando dos realidades que incomodan al poder. La primera, de carácter técnico, es que "el verdadero cuello de botella energético del planeta no es el petróleo, es el gas licuado (GNL)", cuyo suministro se concentra en puntos estratégicos como Qatar y el estrecho de Ormuz. La segunda es política y aún más delicada: "Cuando la inflación golpea, no todos pierden igual".

Aquellos en posiciones de poder, señala, "tienen acceso a información y cobertura y a decisiones que el ciudadano corriente no va a tener". Además, poseen un "interés objetivo en que la inflación no baje demasiado rápido". Por ello, el analista anticipa que la bajada de precios no será veloz. Entender la raíz del problema, más allá del titular del día, es clave para "no depender de que otros te lo expliquen cuando ya sea tarde".

La pregunta correcta no es si es verdad, sino a quién le conviene que te lo creas" Marc Vidal Inversor

Finalmente, Marc Vidal lanza una reflexión dirigida a los ciudadanos. Subraya que no es necesario predecir el futuro, "basta con leer el presente con la suficiente claridad". E insiste en mantener una postura crítica ante el discurso oficial. Cuando desde el poder se transmite que la inflación es un mal inevitable, concluye que "la pregunta correcta не es si es verdad, sino a quién le conviene que te lo creas".