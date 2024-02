Marc Vidal apunta la razón por la que tu pensión puede verse comprometida: "Insuficientes"

Pues así es. Los impuestos financian uno de cada cuatro euros de las pensiones. Según un estudio de la Fundación BBVA, "se necesitan 3,8 millones de afiliados más, para que las cuentas cuadren sin tener que recurrir a la financiación vía impuestos", según explica en Herrera en COPE, el analista económico, Marc Vidal.

Y es que las contribuciones de empresas y trabajadores, "son insuficientes para sostener las prestaciones contributivas actuales".

Un desafío que, según advierte Vidal: "se intensifica con el envejecimiento de la población, especialmente por la llegada de la generación del ‘baby boom’ al sistema de pensiones y por la actualización anual de las prestaciones conforme al IPC"

Pensiones 'solidarias'

Y esto pasa porque nuestro sistema de pensiones es de tipo ‘solidario’. "Es decir, que los que ahora cotizamos, no lo hacemos acumulando una hucha a recuperar cuando nos jubilemos. Eso no es así. Cotizamos para tener derecho a cobrar una pensión desconocida en el futuro, a la vez que nuestra cotización sirve para pagar las pensiones de hoy, así como las nuestras se pagarán gracias a las cotizaciones de nuestros hijos y nietos". De ahí su nombre.

Pues como no aumente el número de cotizantes tenemos un problema "complejo". Porque "no se trata sólo de incrementar el número de cotizantes, que también, sino que los que coticen en el futuro lo deberán hacer por una base más alta de promedio que la actual. A pesar de que el salario medio va subiendo, la inflación se come su poder adquisitivo. Esto quiere decir que con el modelo de cotización actual, en unos años, aunque compute más gente, podría ser insuficiente".

El parche del "mecanismo de equidad"

"Ya se intentó parchear con el ‘mecanismo de equidad intergeneracional’ que entró en vigor hace un año, derogando el factor de sostenibilidad".

Pero en realidad, n"o es más que una cotización adicional que no soluciona nada, pues en el primer año de funcionamiento sólo ha sumado un 0,6% de cotización adicional".

En serio, "esto empieza a ser crítico y aquí nadie parece darse por aludido. Nadie está aportando nada nuevo que no sea subir impuestos, o crear nuevos tributos para soportarlas".

Seguramente porque "abrir ese melón, es abrir un escenario que te lleva a perder cualquier contienda electoral. Pero si no se abre el melón de las pensiones seriamente, lo que no se va a abrir es la salida de emergencia", concluye el analista.