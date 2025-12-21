Luis Falcón, experto en vivienda: "Los pisos turísticos no son la causa del alto precio del alquiler”

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas que más preocupa a la sociedad española. En un reciente análisis, el experto en el sector inmobiliario, Luis Falcón, ha desgranado las claves de esta compleja situación, desmontando mitos y señalando las que, a su juicio, son las verdaderas causas y las falsas soluciones que dominan el debate público. Falcón profundiza en por qué el precio de la vivienda no deja de subir y pone el foco en la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva más amplia y menos demagógica.

Según el análisis del experto, el incremento constante de los precios no responde a un único factor, sino a un desajuste profundo entre la oferta y la demanda. Lejos de simplificaciones, Falcón explora las dinámicas del mercado que han llevado a la situación actual. La falta de desarrollo de nuevo suelo, el exceso de burocracia y la inseguridad jurídica para los propietarios son algunos de los elementos que, según expone, limitan la oferta de vivienda disponible y, por tanto, presionan los precios al alza de manera estructural.

El alquiler turístico, en el punto de mira

Uno de los puntos centrales de la exposición de Falcón es el papel del alquiler turístico. El experto critica duramente lo que considera un "ataque del gobierno" a esta modalidad de alojamiento, señalándola como un chivo expiatorio que desvía la atención de los problemas de fondo. Se analiza cómo las administraciones han puesto en marcha regulaciones cada vez más restrictivas, culpabilizando a los pisos turísticos del aumento generalizado de los precios del alquiler residencial sin aportar datos concluyentes que sustenten dicha correlación de manera inequívoca.

En este sentido, la intervención de Falcón destaca los efectos positivos que el alquiler turístico tiene en la economía local. Se aborda cómo esta actividad genera una sana competencia al sector hotelero, que ha experimentado una notable subida de precios en los últimos años. Además, se detallan los beneficios del alquiler turístico para miles de pequeños propietarios que obtienen una rentabilidad de sus inmuebles, así como para comercios y restaurantes locales que se nutren de un turismo que busca una experiencia más auténtica y distribuida por la ciudad.

Crispación social y políticas cortoplacistas

La creciente crispación social con la vivienda es otro de los fenómenos que el experto pone sobre la mesa. Falcón analiza cómo la dificultad para acceder a una vivienda digna genera frustración y malestar, un caldo de cultivo perfecto para la polarización y la búsqueda de culpables fáciles. Esta tensión, apunta, es a menudo instrumentalizada políticamente, lo que impide un debate sereno y basado en evidencias.

Este enfoque conduce directamente a otro de los diagnósticos principales: el cortoplacismo de la política española. Las medidas que se proponen, argumenta Falcón, suelen tener un carácter electoralista y superficial, en lugar de afrontar las reformas estructurales que el mercado necesita. Se echa en falta una visión a largo plazo que aporte estabilidad y fomente la inversión en la creación de un parque de viviendas asequible y de calidad para las próximas décadas.

Soluciones reales basadas en modelos de éxito

Frente a este panorama, Luis Falcón no se limita a la crítica, sino que también explora soluciones y alternativas viables. En su análisis, se referencian modelos de gestión de la vivienda en ciudades y países que han logrado contener los precios y garantizar el acceso de sus ciudadanos. Se estudian ejemplos internacionales donde una regulación más flexible del alquiler turístico, combinada con políticas ambiciosas de liberación de suelo y agilización de licencias, ha demostrado ser mucho más eficaz.

Finalmente, el experto concluye que "la mejor política social en España" pasaría por solucionar de una vez por todas el problema de la vivienda. Para Falcón, garantizar un hogar asequible no es solo una cuestión de justicia social, sino también un pilar fundamental para la estabilidad económica, la creación de familias y el desarrollo de proyectos vitales. Una tarea que, insiste, requiere valentía política, altura de miras y un enfoque basado en la libertad de mercado y la colaboración público-privada.