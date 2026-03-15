La reacción de Paco González al conocer la cancelación de la Finalissima: "El torneo era una chorrada, se ha caído por su propio peso"

La UEFA ha anunciado oficialmente la cancelación de la Finalissima que debía enfrentar a España, como campeona de la Eurocopa 2024, y a Argentina, ganadora de la Copa América 2024. El partido, previsto para el 27 de marzo en Catar, no se disputará finalmente, y el organismo europeo ha señalado la negativa de la selección argentina a aceptar las alternativas propuestas como el principal motivo.

Un duro golpe para la Finalissima

Tras la imposibilidad de jugar en Doha por la situación política en la región, la UEFA exploró varias opciones para salvar el encuentro. La primera fue disputarlo en el estadio Santiago Bernabéu, pero Argentina se negó. Posteriormente, se planteó un formato a doble partido, uno en Madrid y otro en Buenos Aires, que también fue rechazado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Finalmente, la propuesta de buscar una sede neutral en Europa tampoco prosperó.

Según ha explicado la UEFA en un comunicado, Argentina presentó una contrapropuesta para jugar después del Mundial, algo inviable por la falta de fechas de España. Además, la AFA declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que no era factible. Esta serie de desencuentros ha llevado a la cancelación definitiva del evento.

UEFA España y Argentina tendrían que haber disputado la Finalissima el 27 de marzo en Doha.

La reacción de Paco González

La noticia ha generado un intenso debate, y una de las opiniones más contundentes ha sido la de Paco González, director de 'Tiempo de Juego'. El periodista ha calificado el torneo como "una chorrada" y "una bacalá infame, sin arraigo, sin tradición". Para González, el torneo "se ha caído por su propio peso" una vez que el factor económico ha desaparecido de la ecuación.

A pesar de su crítica al torneo, el presentador ha reconocido el problema que esta cancelación supone para el seleccionador, Luis de la Fuente, quien ahora se encuentra con la necesidad de buscar rivales a contrarreloj. "Sí que entiendo que De la Fuente esté agobiado con no utilizar esa fecha para juntar al equipo y entrenar", ha comentado, evidenciando la preocupación en la Federación a pocos días de dar la lista de convocados.

La opinión de Tomás Guasch

En una línea similar, aunque con un enfoque diferente, se ha manifestado Tomás Guasch. El tertuliano ha celebrado la cancelación desde el punto de vista del descanso de los jugadores. "Que descansen, hombre. Basta ya", ha exclamado Guasch, restando importancia al partido en la preparación para el Mundial. "Ahora resultará que no ganemos el mundial, porque el 28 de marzo no jugamos la final. ¡Se vayan al carajo, hombre!", ha sentenciado con rotundidad.