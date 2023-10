Los 13 muertos de Murcia ponen sobre la mesa la realidad del ocio nocturno: No es una excepción

Los trece fallecidos de Murcia ponen sobre la mesa la realidad que puede esconder el ocio nocturno en nuestro país.

La vicealcaldesa, Rebeca Pérez admite que hay más locales abiertos con orden de cese. "De forma urgente e inmediata vamos a cursar unas inspecciones para verificar el cumplimiento de las órdenes de cese y proceder al cierre del local y al precinto en el caso de que no sea ejecutado".

Fuentes de la inspección en el consistorio murciano aseguraban a COPE que lo ocurrido no es una excepción: permanecer abiertos tras iniciar un proceso de legalización a pesar de tener una orden de cierre, informa el jefe de Interior, Juan Baño.

Fuentes policiales en la capital de España van más allá. Esto no solo ocurre en Murcia, está bastante extendido.

Las familias de las víctimas apuntan hacia la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.Pedro López Graña es su abogado. "Parece bastante razonable anticipar que sí la tiene". "Indudablemente solo tendrán que decidir los tribunales, pero está claro que nosotros no vamos a poder evitar actuar contra el Ayuntamiento", dejaba claro en Mediodía COPE.



"Es posible que haya una persona, que haya un empresario perverso, pero esto no se puede permitir y si se está permitiendo o no actuando, se está actuando no mal, sino muy mal", respondía el abogado.

Y los dueños de las discotecas, ¿tienen responsabilidad patrimonial? "Lo tendrán que decidir los tribunales, pero nosotros no podemos evitar actuar contra el Ayuntamiento y actuar hasta las últimas consecuencias y hacer lo máximo que podamos. Hacen falta los informes definitivos, cabe también que algún funcionario debe ser denunciado y el Ayuntamiento debe admitir por la responsabilidad subsidiaria".

El abogado Pedro López Graña ha reconocido en COPE que las familias tienen "interés en formar un frente en común porque todas las víctimas tienen el mismo interés descubrir la verdad y que se diriman todas las responsabilidades", concluye.

