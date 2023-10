Abogado de las familias de 2 de las 13 víctimas de Murcia, en COPE: "El Ayuntamiento tiene responsabilidad"

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha comenzado a emitir las autorizaciones de entrega, a las familias o allegados, de los restos mortales de los 13 fallecidos en el incendio del pasado domingo en las discotecas Teatre y La Fonda Milagro, una vez han sido plenamente identificados.

La Policía Científica sigue investigando y continúan con los trabajos de inspección para tratar de esclarecer el origen del fuego, que sigue sin estar claro.

Algunos de los testigos que ya han prestado declaración ante el grupo de Homicidios de la Policía dicen que todo comenzó en los conductos del aire y, también, que las llamas empezaron en la discoteca Teatre y se extendieron a La Fonda, lugar donde se encontraron los cuerpos de todas las víctimas del incendio.

Las familias podrán, por fin, despedir a los suyos. También, van a poder personarse en la causa como acusación particular. De hecho, ya han comenzado a hacerlo.

"Están absolutamente destrozadas"

El abogado, Pedro López Graña, representa a las familias de dos de los fallecidos, familias que están sumidas en el absoluto dolor,"están absolutamente destrozadas con un duelo continuo que se ha prolongado desde el domingo y aunque la identificación ha sido rápida, ha castigado mucho a estas familias", cuenta el abogado en Mediodía COPE.

La investigación de lo ocurrido está formalmente bajo secreto de sumario y "todo lo que se dice sobre lo que ocurrió son especulaciones", afirma el letrado que califica la tragedia como "una cadena de despropósitos. Comenzó por una instalación que no tenía la mínima garantía de seguridad, hasta que un comportamiento torpe o una avería provoca la catástrofe. Una cadena de sin sentidos", recalca.

El Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad

El abogado quiere descubrir lo que pasó y no va a cejar en ese empeño, "un local culpa al otro, el otro al primero, el Ayuntamiento culpa a los dos. La culpa es de los dos establecimientos, pero el propio Ayuntamiento ha incurrido en una falta muy grave porque no se puede tardar un año en cerrar un local que tiene un tráfico de gente tan grande, no se puede tardar un año, ese hecho ya es una responsabilidad", subraya.

¿Hay culpa del Ayuntamiento por no haber cumplido su obligación in vigilando? "Por supuesto, y si eso es así es para alarmarse. Es posible que haya una persona, que haya un empresario perverso, pero esto no se puede permitir y si se está permitiendo o no actuando, se está actuando no mal, sino muy mal", responde el abogado al anuncio del Ayuntamiento de Murcia que en rueda de prensa ha reconocido que hay más establecimientos sin licencia en orden como las discotecas siniestradas.

¿Creen que tienen responsabilidad patrimonial los dueños de las discotecas? "Lo tendrán que decidir los tribunales, pero nosotros no podemos evitar actuar contra el Ayuntamiento y actuar hasta las últimas consecuencias y hacer lo máximo que podamos. Hacen falta los informes definitivos, cabe también que algún funcionario debe ser denunciado y el Ayuntamiento debe admitir por la responsabilidad subsidiaria".

El abogado Pedro López Graña ha reconocido que las familias tienen "interés en formar un frente en común porque todas las víctimas tienen el mismo interés descubrir la verdad y que se diriman todas las responsabilidades", concluye.

