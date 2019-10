Los inversores esperan, confían y apuestan por lo mejor, pero se preparan para lo peor

Hoy los mercados contienen el aliento. Los inversores están en vilo. Todos los ojos miran hacia la nueva ronda de negociaciones comerciales de alto nivel que tendrán lugar en Washington entre China y Estados Unidos. No se espera un acuerdo global, pero sí hay esperanzas en que se consiga uno de mínimos. Se espera que ambos países, a pesar de todos los pesares, acerquen posturas y que, por lo menos, realicen comentarios y valoraciones constructivas. Menos da una piedra.

El optimismo se cuela con cuentagotas por algunos resquicios. El gobierno de China, a pesar de todo, sigue abierto a un acuerdo parcial con EEUU. Pequín no descarta un acuerdo comercial de mínimos, siempre que no se impongan nuevos aranceles. Si no hay acuerdo, el 15 de octubre entrarán en vigor nuevas tasas a productos chinos por importe de 250.000 millones de dólares. Según los rumores de mercado, ambos países dejarían para otra ocasión las conversaciones sobre las transferencias de tecnología.

El presidente Trump sigue dando una de cal y otra de arena. Habla de buenas previsiones para esta ronda de negociaciones, al tiempo que mantiene o incluso aumenta la presión y las amenazas. Los mercados esperan que, como mal menor, Estados Unidos aplace la entrada en vigor de los nuevos aranceles. No sería poca cosa.

Los inversores han encontrado otro clavo ardiendo al que agarrarse. Los rumores de mercado apuntan la posibilidad de que la Unión Europea realice un gesto de buena voluntad para facilitar las negociaciones con el Reino Unido. Se dice que Bruselas podría establecer un mecanismo para solucionar el problema de la frontera de Irlanda y evitar así -in extremis- un Brexit caótico. Hoy el euro repunta, supera el cambio de 1,10 dólares, mientras la libra esterlina se mantiene por encima de 1,22 dólares.

Los inversores de medio mundo desean fervientemente que mejore el panorama comercial y geopolítico, pero no son capaces de olvidar los numerosos lastres que tienen maniatadas a las Bolsas. La sombra de la desaceleración económica es alargada. La balanza comercial de Alemania -que se ha publicado a primera hora de la mañana- ha dado un pequeño disgusto a los mercados, ya que han caído las exportaciones, mientras las importaciones han aumentado muy ligeramente. El superávit comercial alemán se ha reducido a 18.000 millones de euros, frente a los 20.000 millones del mes anterior. Es un dato peor de lo que se esperaba. Hoy los mercados dispondrán de otros indicadores, como el IPC de Estados Unidos y los datos de producción industrial del reino Unido, Francia e Italia. Y, como guinda, las actas del último consejo del BCE, en el que profundizó en el tipo negativo de la facilidad de depósito y en la que acordó reactivar la compra de deuda a partir de noviembre.

En las últimas horas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, el propio gobierno español, la OCDE y Funcas han constatado que la economía continúa perdiendo fuerza tanto en España como en el conjunto del mundo mundial. Con estos mimbres no es fácil tejer una cesta alcista en las Bolsas. Pero tampoco es imposible.

Hoy el índice Ibex 35 ha arrancado el día con una suave ganancia del 0,2 por ciento, que basta para recuperar los 9.000 puntos. Por los pelos, eso sí.

En el mercado de deuda, destaca el Tesoro de Grecia, que ha colocado títulos con rentabilidades negativas por primera vez en su historia. La cantidad no es demasiado relevante (500 millones de euros al plazo de tres meses), pero sí lo es el hecho de que después de muchos años de profunda crisis y de bordear el caos, la economía griega comience a recuperar la normalidad. Es todo un logro. Porque nadie olvida que hace diez años Grecia necesitó un gran esfuerzo de los organismos internacionales para evitar su quiebra. El bono español a diez años rinde un 0,16 por ciento, el de EEUU un 1,58 y los bonos alemanes ofrecen rentabilidad negativa, menos 0,54 por ciento.