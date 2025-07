Jubilarse a los 59 años en 2025 es posible: la Seguridad Social confirma la pensión que cobrarás

Con el paso de los años, en España las dudas sobre la jubilación han ganado peso entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Mientras para algunos lo más urgente es el empleo o el coste de la vivienda, otros miran al futuro con inquietud sobre cuándo podrán retirarse y cuánto cobrarán al hacerlo. En 2025, jubilarse a los 59 años no solo es una posibilidad en determinados casos, sino que ya cuenta con confirmación oficial por parte de la Seguridad Social, siempre y cuando se cumplan unos requisitos muy concretos.

En términos generales, el sistema público de pensiones establece que, para acceder a una pensión contributiva en España, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años, dos de los cuales deben haberse producido dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Sin embargo, esa condición básica no basta para acogerse a una jubilación anticipada a una edad tan temprana como los 59 años.

Actualmente, la edad ordinaria de jubilación en 2025 se sitúa en los 65 años si el trabajador acredita al menos 38 años y tres meses cotizados. Si no alcanza ese periodo, deberá esperar hasta los 66 años y 8 meses. Esto responde al progresivo retraso de la edad de retiro en nuestro país, una medida dirigida a garantizar la sostenibilidad del sistema. Más allá de la vía ordinaria, sí es posible solicitar la jubilación anticipada, aunque eso suele conllevar penalizaciones en la cuantía de la pensión y exige haber cotizado entre 33 y 35 años, dependiendo de si se trata de un cese voluntario o forzoso.

Solo algunos pueden acceder a la jubilación

Pero existen excepciones. Y una de las más relevantes es la que afecta a quienes se encuentran dentro del Régimen de Clases Pasivas del Estado, un grupo específico de trabajadores públicos con condiciones propias. Según ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, aquellas personas incluidas en este régimen pueden jubilarse a los 59 años si han cotizado al menos 30 años.

Alamy Stock Photo Una mujer mayor vista durante una nueva edición de Taxiluz

Este régimen, diferente al general, incluye a funcionarios de carrera y en prácticas de la Administración General del Estado, Administración de Justicia, Cortes Generales, y otros órganos constitucionales. También están contemplados los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas, así como militares de carrera, tropa profesional, marinería, y estudiantes de escuelas militares como los Caballeros Cadetes o Aspirantes de Academias. Además, se incorporan a este grupo los expresidentes del Gobierno, vicepresidentes, ministros y otros altos cargos del Estado.

En estos casos, la Seguridad Social admite que los trabajadores pueden solicitar su jubilación voluntaria a partir de los 59 años, sin necesidad de esperar a los 65, siempre y cuando cumplan con los años mínimos de servicio requeridos. El importe de la pensión dependerá de múltiples factores, incluido el tiempo total cotizado y el puesto ocupado durante la vida laboral. Puedes consultar aquí la tabla actualizada de pensiones en 2025, según la última información publicada por la Seguridad Social.

Cómo saber si estás incluido en el régimen especial

Es fundamental entender que no basta con tener 15 años cotizados para acceder a una jubilación anticipada tan temprana. Quienes no formen parte del Régimen de Clases Pasivas deberán esperar hasta los 66 años y 8 meses si no han llegado al umbral de cotización que permite la jubilación ordinaria a los 65 años. Tampoco se recomienda pedir la jubilación anticipada con una cotización baja, ya que las penalizaciones aplicadas por cada trimestre de adelanto pueden reducir significativamente la cuantía final.

Alamy Stock Photo Una mujer mayor camina por los numerosos senderos en las montañas sobre Estepona.

El debate sobre el futuro de las pensiones sigue siendo clave en el escenario político y económico de nuestro país. Pero para algunos, como quienes han dedicado su vida al servicio público en los cuerpos recogidos por la normativa, el retiro laboral a los 59 años no es solo una ilusión: es una realidad legalmente reconocida.