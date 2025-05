El detalle en las cotizaciones que vaticina el futuro de las pensiones en España: "¿A que algo no cuadra?"

Madrid - Publicado el 28 may 2025, 10:41 - Actualizado 28 may 2025, 10:56

El gasto en pensiones alcanza un nuevo récord y, sobre ello, habla Marc Vidal en su 'Salida de Emergencia'

Al comienzo de su intervención, ha explicado que "la Seguridad Social destinará este mayo la cifra récord de 13.532 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, de las cuales el 75% son pensiones por jubilación. Un 6,3% más que el mismo mes de 2024. En total, la Seguridad Social abonó 10.300.000 pensiones, un 1,7% más que hace un año. Y este no es dato menor".

"Estamos hablando de la mayor partida presupuestaria del Estado, un capítulo que es imposible adelgazar y que se irá incrementando a medida que los ‘baby boomers’ se vayan jubilando", desgrana el analista económico en 'Herrera en COPE'.

Marc Vidal

¿Peligran las pensiones?

Responde que peligrar no es la palabra aunque, reflexiona, "otra cosa es a costa de qué. Más pronto que tarde, alguien tendrá que decidir si aplicar en los presupuestos el coste de las pensiones, reducir los servicios públicos o congelar lo que se percibe por jubilación. Me temo que, viendo en lo que se ocupan nuestros políticos hoy en día, todo esto les explotará en las narices y acabarán haciendo las tres cosas".

"en españa hay más afiliados a la seguridad social que nunca, pero cotizan mucho menos"

Y si, por lo que sea, se mantienen igual la cuestión, se pregunta Vidal es: "¿a costa de qué? ¿De qué servicios? ¿De qué inversiones? Las partidas de los Presupuestos de un país son vasos comunicantes. O entra más dinero o se distribuye de manera diferente el que hay. Se nos oculta el problema. En España hay más afiliados a la Seguridad Social que nunca, pero cotizan mucho menos".

Eso explica, concluye su 'Salida de Emergencia', "que las horas trabajadas sean menos que cuando había dos millones de cotizantes más. Recordemos que los que ahora cotizamos, no estamos acumulando una hucha que recuperaremos al jubilarnos. Eso no es así. Cotizamos para tener derecho a cobrar una pensión desconocida en el futuro, a la vez que nuestra cotización paga las pensiones de hoy, y las nuestras se pagarán gracias a las cotizaciones de nuestros hijos y nietos. ¿A que algo no cuadra...?".