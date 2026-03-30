Carmen Pérez-Pozo, abogada: "En una herencia se suele desconocer que ventajas fiscales como la reducción por vivienda habitual del fallecido, que puede llegar al 95%, exigen mantenerla entre 3 y 10 años"

Recibir una herencia puede convertirse en una carrera de obstáculos fiscales. La pregunta sobre cuánto se queda Hacienda es recurrente, pero la respuesta, según los expertos, es compleja: “depende de muchos factores”.

Así lo explica Carmen Pérez-Pozo Toledano, abogada y fundadora de Grupo Pérez-Pozo, quien subraya que en España el impuesto de sucesiones no es homogéneo al estar cedido a las comunidades autónomas.

Esta descentralización genera diferencias muy significativas.

Según la experta, se dan casos en los que “un hijo puede pagar prácticamente cero euros en comunidades con bonificaciones elevadas, como Madrid o Andalucía”, mientras que en otras regiones, con el mismo patrimonio, “la factura puede superar fácilmente el 20% o incluso más si el parentesco es lejano”.

Europa Press Una pareja entrando en una notaría en imagen de archivo

La condición para la rebaja fiscal

Una de las herramientas fundamentales de planificación es la reducción por vivienda habitual del fallecido, que puede alcanzar hasta el 95% de su valor para herederos directos. Sin embargo, Pérez-Pozo advierte sobre un detalle crucial que a menudo se pasa por alto.

Estas ventajas fiscales suelen estar condicionadas" Carmen Pérez-Pozo Toledano Abogada

“Hay un aspecto clave que muchas veces se desconoce: estas ventajas fiscales suelen estar condicionadas”, señala la abogada.

Explica que “es habitual que se exija mantener la vivienda durante un plazo determinado, normalmente entre 3 y 10 años, dependiendo de la normativa”.

Por ello, su recomendación no es solo aplicar la reducción, sino integrarla en una estrategia global que valore si conviene mantener, alquilar o vender el inmueble.

Más allá del impuesto de sucesiones

El impuesto de sucesiones no es el único coste al heredar un inmueble. Pérez-Pozo advierte de una “segunda capa de gastos” que incluye la plusvalía municipal, que grava el incremento del valor del suelo urbano, y los gastos de notaría, registro de la propiedad y gestoría.

También es vital analizar las cargas del inmueble, como hipotecas pendientes o deudas con la comunidad, antes de aceptar la herencia.

Alamy Stock Photo Miembros de la familia discutiendo la herencia

Diferencia entre heredar y vender

Es fundamental entender la diferencia entre el impuesto de sucesiones y el IRPF por la venta posterior. El primero se paga al recibir la herencia, fijando el valor de adquisición fiscal del bien. El segundo, el IRPF, se aplica al vender, calculando la ganancia patrimonial como la diferencia entre ese valor de herencia y el precio de venta.

Una valoración incorrecta en la herencia puede tener “consecuencias posteriores en la tributación de la venta”, advierte la experta.

La mayor diferencia no está en el volumen del patrimonio, sino en si ha habido o no una estrategia previa" Carmen Pérez-Pozo Toledano Abogada

Entonces, ¿cómo se puede minimizar la carga fiscal? La abogada lo resume en una palabra: planificación. “La mayor diferencia no está en el volumen del patrimonio, sino en si ha habido o no una estrategia previa”, afirma.

Herramientas como donaciones en vida, testamentos adaptados o la reorganización de activos son clave.

Pérez-Pozo concluye que el enfoque debe ser global, integrando lo legal, fiscal y financiero. El objetivo no es solo “pagar menos impuestos hoy, sino de proteger el patrimonio, evitar conflictos familiares y asegurar su sostenibilidad a largo plazo”. Al final, una herencia es “la continuidad de un proyecto familiar”.