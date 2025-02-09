La inflación se modera una décima en diciembre y cierra 2025 en el 2,7%, una décima menos que el año anterior

Las bombas de combustible para diésel y gasolina están listas para ser utilizadas en las gasolineras de España.

El índice de precios de consumo (IPC) se situó en diciembre en el 2,9 % interanual, una décima menos que en noviembre, debido fundamentalmente a la bajada de los precios de los carburantes.

Según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a los carburantes influyó la menor subida de los precios de ocio y cultura.

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año con una media del 2,7