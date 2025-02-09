COPE
Podcasts
Economía
Economía

La inflación se modera una décima en diciembre y cierra 2025 en el 2,7%, una décima menos que el año anterior

Gracias a la bajada de los precios de los carburantes

Las bombas de combustible para diésel y gasolina están listas para ser utilizadas en las gasolineras de España.

Alamy Stock Photo

Las bombas de combustible para diésel y gasolina están listas para ser utilizadas en las gasolineras de España.

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

 El índice de precios de consumo (IPC) se situó en diciembre en el 2,9 % interanual, una décima menos que en noviembre, debido fundamentalmente a la bajada de los precios de los carburantes.

Según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a los carburantes influyó la menor subida de los precios de ocio y cultura.

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año con una media del 2,7

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking