El IMSERSO repartirá a miles de jubilados madrileños esta nueva ayuda para pensiones: cómo solicitar el subsidio

El aumento del coste de vida en España está golpeando con fuerza a los pensionistas, especialmente a quienes dependen de una pensión no contributiva. Para paliar esta situación, la Comunidad de Madrid ha anunciado una nueva ayuda que supondrá un respiro para miles de jubilados.

Durante la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, Isabel Díaz Ayuso confirmó que el Ejecutivo autonómico aprobará un complemento económico para mayores que no sean propietarios de una vivienda y tengan que hacer frente a un alquiler. Esta medida, que gestionará el IMSERSO, entrará en vigor en 2026.

¿En qué consiste la ayuda?

El complemento estará dirigido tanto a personas con pensión no contributiva de jubilación como a quienes perciban una de incapacidad. Según los cálculos iniciales, unos 2.500 madrileños se beneficiarán de esta nueva paga, que se sumará a la que ya abona la Administración General del Estado desde 2007 para pensionistas en situación de alquiler.

La cuantía fijada será de 525 euros anuales, lo que permitirá a los beneficiarios prácticamente duplicar la cantidad que reciben en la actualidad. Tal como han recordado fuentes de la Comunidad de Madrid, el objetivo es aliviar la carga que supone vivir de alquiler sin contar con una pensión contributiva suficiente.

En este contexto, el debate sobre el futuro de las pensiones no se limita a España. En países como Alemania se están estudiando fórmulas radicales, como la propuesta de pagar salarios mensuales a los niños desde los seis años para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Requisitos para recibir el subsidio

Para acceder a esta nueva ayuda del IMSERSO, los jubilados deberán cumplir una serie de condiciones establecidas por la normativa regional y estatal. Los principales requisitos son:

Tener reconocida una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

No disponer de una vivienda en propiedad.

Ser titular del contrato de arrendamiento.

No tener relación de parentesco hasta tercer grado con el arrendador.

Acreditar residencia habitual en la vivienda alquilada durante al menos 180 días previos a la solicitud.

Además, en las unidades familiares donde convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, únicamente podrá beneficiarse de la ayuda el titular del contrato de arrendamiento.

Este tipo de complementos se enmarca en un amplio debate sobre cómo se distribuyen las prestaciones y qué incentivos existen para garantizar mejores pensiones.

Cómo se podrá solicitar

La solicitud de este subsidio para jubilados se realizará a través de los órganos competentes de las comunidades autónomas, incluidas las diputaciones forales en País Vasco y Navarra, así como las direcciones territoriales del IMSERSO en Ceuta y Melilla.

El procedimiento será similar al que ya se aplica para gestionar las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, y se habilitarán plazos específicos una vez que la medida entre en vigor en 2026. En este sentido, desde la Comunidad de Madrid subrayan que se trata de un paso más en el compromiso de apoyar a los pensionistas que más lo necesitan, especialmente en un contexto económico donde la inflación sigue siendo un desafío.

La ayuda se une a otras iniciativas recientes que tratan de reforzar las pensiones más bajas.

La medida llega en un momento en el que la precariedad de muchos pensionistas es evidente.

Con la entrada en vigor de esta ayuda en 2026, la Comunidad de Madrid se convierte en una de las regiones pioneras en reforzar las pensiones no contributivas, aliviando la carga económica de quienes, tras una vida de esfuerzo, se enfrentan a la vejez sin los recursos suficientes.