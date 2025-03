Guía para presentar la Declaración de la Renta si eres jubilado: Hacienda obliga a estos pensionistas

El próximo 2 de abril dará comienzo el período en el que los contribuyentes españoles tienen una cita con Hacienda para presentar su ejercicio fiscal correspondiente a 2024. Aunque muchos jubilados piensan que están exentos de este trámite, la realidad es que algunos pensionistas están obligados a rendir cuentas con el fisco. En este artículo te explicamos en qué casos debes presentar la Declaración de la Renta 2025, cuándo puedes librarte de ella y qué pasos debes seguir para cumplir con tus obligaciones fiscales sin complicaciones.

Quiénes están obligados a declarar

Los pensionistas también están sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que deben presentar la declaración si sus ingresos superan ciertos límites. Según el artículo 96 de la Ley 35/2022, aquellos jubilados que perciban más de 22.000 euros brutos anuales de un solo pagador deben presentar obligatoriamente la declaración. Este umbral se reduce a 15.876 euros si los ingresos provienen de más de un pagador, siempre y cuando el segundo pagador haya abonado más de 1.500 euros anuales.

También deben presentar la declaración los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, los jubilados con pensiones procedentes del extranjero y quienes generen más de 1.000 euros anuales en alquileres o inversiones. Además, los pensionistas que perciban rendimientos del capital mobiliario superiores a 1.600 euros al año están obligados a rendir cuentas con Hacienda. En el caso de los jubilados que perciban ingresos por alquileres o rendimientos de actividades económicas, también deben estar atentos a los límites establecidos para determinar si deben o no presentar la declaración.

Alamy Stock Photo Placa en la fachada de un edificio de la Seguridad Social

Es importante recordar que Hacienda cruza información con otras entidades, como bancos y la Seguridad Social, para detectar posibles omisiones en la declaración. Por ello, si estás en duda sobre si debes presentar la Renta, lo más recomendable es consultar a un asesor fiscal o utilizar las herramientas que la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes.

Plazos, exenciones y cómo presentar

La Declaración de la Renta 2025 se podrá presentar en diferentes fechas, según el método elegido. Desde el 2 de abril hasta el 30 de junio de 2025, los contribuyentes podrán presentar su declaración por Internet. A partir del 6 de mayo, y hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria ofrecerá la posibilidad de confeccionar la declaración por vía telefónica, siempre con cita previa. Para aquellos que prefieran la atención presencial, las oficinas de Hacienda atenderán a los contribuyentes desde el 2 de junio hasta el 30 de junio, también con cita previa.

No todos los pensionistas están obligados a presentar la declaración. Aquellos que perciban menos de 22.000 euros anuales de un solo pagador quedan exentos de esta obligación. En el caso de contar con más de un pagador, el límite para no presentar la declaración es de 15.876 euros anuales, siempre que el segundo pagador no haya abonado más de 1.500 euros. También quedan exentos los pensionistas que hayan vendido un bien patrimonial e invertido la ganancia en una renta vitalicia asegurada de hasta 240.000 euros, así como los mayores de 65 años que vendan su vivienda habitual si han residido en ella durante los tres años previos. Además, no tendrán que presentar la declaración quienes reciban pensiones por incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o sean víctimas del terrorismo.

Si tienes dudas sobre si debes presentar la declaración, te recomendamos utilizar el simulador de la Agencia Tributaria, donde podrás comprobar si estás obligado a declarar y calcular el resultado de tu ejercicio fiscal.

Consejos para evitar errores

Uno de los errores más comunes entre los jubilados es no revisar correctamente los datos fiscales que Hacienda proporciona de manera automática. Aunque la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes el borrador de la declaración, siempre es recomendable verificar que todos los datos sean correctos, especialmente en lo que respecta a pensiones, deducciones y posibles ingresos adicionales.

Si has percibido ingresos en el extranjero o tienes algún tipo de deducción aplicable, como por vivienda habitual o discapacidad, es fundamental incluir esta información correctamente en la declaración. Hacienda aplica sanciones en caso de errores u omisiones, por lo que tomarse el tiempo necesario para revisar la documentación puede ahorrarte problemas en el futuro.

Otro aspecto importante es asegurarse de elegir correctamente el método de presentación que mejor se adapte a tus necesidades. Para los jubilados que no están familiarizados con las herramientas digitales, la opción telefónica o presencial puede ser una mejor alternativa. En cualquier caso, solicitar cita con antelación es clave para evitar esperas y garantizar una correcta presentación de la declaración.