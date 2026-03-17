Georgina Yordanova, autónoma: "Tenía 24 entrevistas de trabajo y solo se han presentado dos, ofrezco un puesto a largo plazo de lunes a viernes"

Georgina Yordanova, una empresaria y autónoma, ha expuesto en un vídeo de TikTok la odisea que vive para contratar personal. Su testimonio, que se ha vuelto viral, relata cómo de un total de 24 entrevistas de trabajo que había programado, solo se han presentado dos candidatos. La frustración de Yordanova refleja una situación que denuncian muchos pequeños empresarios.

El proceso de selección comenzó con un anuncio en la plataforma Job Today, que recibió más de 200 solicitudes. De estas, Yordanova pudo contactar a 50 personas, con las que concertó 24 entrevistas repartidas en tres días. Sin embargo, en la primera jornada, de seis personas citadas, solo dos acudieron a la cita y únicamente una avisó de que no podría asistir.

Una oportunidad de la hostia

La oferta de Yordanova, que dirige una constructora y una empresa de limpieza de fin de obra, es para un puesto a largo plazo con contrato de 40 horas semanales de lunes a viernes. La empresaria asegura que ofrece "absolutamente todo legal", incluyendo fines de semana libres, vacaciones, pagas extras y horas extraordinarias remuneradas. "Intento que nadie esté en mi lugar dándoos una oportunidad de la hostia", lamenta en el vídeo.

Alamy Stock Photo Hombre durante una entrevista de trabajo. Concepto de recursos humanos.

A pesar de las condiciones, una de las dos candidatas que se presentó descartó el puesto por la distancia. La aspirante, que reside en un pueblo de Toledo, consideró que los lugares de trabajo, como Móstoles o Alcorcón, estaban demasiado lejos, a "una hora y 10 en coche". Su respuesta fue pedirle a la empresaria que guardara su currículum para "cuando tenga algo más cerca de su zona".

De seis entrevistas se presentan dos y seria, literalmente, una"

No me parece ni medio normal

Yordanova contrapone esta actitud con su propia experiencia laboral. "Yo me he matado a trabajar de camarera durante 12 años y nunca me ha faltado trabajo", explica, reconociendo que fue "explotada como nadie", ya que de esos doce años solo tiene siete cotizados. Su intención ahora como empleadora es precisamente ofrecer la estabilidad y legalidad que a ella le faltó.

La empresaria critica la falta de seriedad y responsabilidad de los aspirantes. "Si haces las cosas así desde el principio, ¿qué va a pasar cuando trabajes conmigo?", se pregunta. Muchos otros autónomos comparten esta frustración, enfrentándose no solo a las dificultades para contratar, sino también a lo que algunos consideran una presión fiscal insostenible en comparación con las grandes empresas.

Entrevista de trabajo 2

El caso de Yordanova no es único. Recientemente, el conocido empresario Ángel Gaitán también denunció las trabas que sufren los autónomos en España, afirmando que se sentía "engañado" por un sistema que, en su opinión, penaliza a los pequeños empresarios.

Entrevistas en persona, no por chat

La autónoma también critica a quienes piden todos los detalles del puesto por mensajería instantánea. "Yo como autónoma no hago entrevistas por chat, todas las hago en persona para ver las ganas de verdad que tienes de trabajar". Sostiene que si un candidato no está dispuesto a desplazarse para una entrevista, "ganas de trabajar tienes mucho menos".

Yo como autónoma no hago entrevistas por chat, todas las hago en persona para ver las ganas de verdad que tienes de trabajar"