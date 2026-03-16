Ángel Gaitán, empresario: "Como español y autónomo, nos han engañado, somos el único país en el que pagamos IVA facturando 80.000 euros al mes"

El empresario y mecánico Ángel Gaitán ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok, justo antes de viajar a China, en el que estalla contra la situación económica y política actual. Gaitán ha señalado la drástica subida del precio de la luz, que "ha pasado de comprar a 0,06 a comprar a 0,32", y alerta de que el diésel "va a llegar a 2 € el diésel, si no llega a más".

La crítica al IVA de los autónomos

El foco principal de su crítica ha sido la situación de los autónomos en el país. "Como empresario, español y autónomo, hoy hacían mención a que el único país que le cobra IVA a los autónomos es España", ha afirmado. Gaitán ha explicado que Europa ha denunciado a España por este motivo, siendo el único país donde los autónomos que facturan por debajo de 85.000 euros se ven obligados a pagar este impuesto, una situación sobre la que el Gobierno aún no ha aplicado cambios.

Como español y autónomo, nos han engañado"

TikTok: @angel_gaitan_oficial Ángel Gaitán, empresario

Según el empresario, este panorama provocará que "vamos a cerrar muchas empresas, muchos autónomos y mucha más gente pasará a cobrar la vital o la ayuda". Ha recalcado que sectores como agricultores, ganaderos y empresarios "ya no pueden más", y ha recordado la importancia que tendría para ellos el nuevo sistema de IVA franquiciado que podría ahorrarles hasta 600 euros al mes.

Críticas a la gestión energética

Gaitán también ha lamentado cómo el elevado coste de la energía en España está provocando una pérdida de competitividad. Ha compartido el caso de un fabricante de paneles de hormigón que le confesó: "Ángel, ya no somos competitivos, ya no vamos a poder ni exportar". Además, advierte sobre la "hostia que va a venir" a final de mes para quienes no siguen el precio diario de la luz.

Ha arremetido directamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien califica como "una mala persona, malo para España". Gaitán ha cuestionado la política energética del Ejecutivo, señalando la contradicción de que se planteen cerrar las centrales nucleares mientras Europa impulsa esta energía. "Nos vende cuentos, habla de millones que da y de casas que hace, pero no hace nada; es todo mentira", ha sentenciado.

Necesitamos nuestra propia luz, reactores nucleares, energía y presas"

Z24H Presa de Villalcampo en Zamora

Llamamiento a la autosuficiencia

El propio Gaitán explica que viaja a China porque lleva años invirtiendo en autosuficiencia energética, lo que le valió el apodo del "mecánico tonto de Aranjuez que decía que hay que acumular energía". Afirma que puede seguir cargando su coche gracias a sus placas solares, pero alerta de que muchas empresas "ya no lleguen a tiempo porque van asfixiadas".

Gaitán ha hecho un llamamiento a "no sigáis creyendo el mensaje de este tipo que quiere acabar con España". Considera que debates como el de las redes sociales son "bombas que lanza para que no se hable de las barbaridades que hace él y su entorno". También ha denunciado el mal estado de los servicios públicos, mencionando las largas listas de espera sanitarias.

Finalmente, ha insistido en la necesidad de que España sea autosuficiente y no dependa de otros, recordando la lección de la pandemia con las mascarillas. "Necesitamos nuestra propia luz, reactores nucleares, energía y presas", ha declarado. Concluye con un ruego a "políticos, autoridades y jueces" para que aceleren los procesos de investigación y un llamamiento a la ciudadanía para que hablen con sus mayores y les hagan ver que "no pueden seguir votando a esta gente".