Ferrovial sube en Bolsa tras el visto bueno de su junta al traslado de la sede social a Países Bajos

El índice Ibex 35 cierra el jueves 9.305 puntos, con una suave mejora del 0,3 por ciento. Las acciones de Ferrovial han estado durante todo el día en el punto de mira de los inversores. Han cerrado a 27,30 euros, con una subida del 0,6 por ciento. Han llegado a subir el doble. La junta de accionistas, por mayoría absoluta, ha dado luz verde al traslado de su sede social a Países Bajos, pese a la intensa presión que ha ejercicio el gobierno para impedirlo. Falta por saber si hay más de un 2,6 por ciento del accionariado que no esté de acuerdo con la operación y si ejerce el derecho de separación. Los accionistas disconformes disponen de un mes para tomar la decisión. Ferrovial ha asegurado recientemente que dispone de 500 millones de euros para pagar a los accionistas que no estén de acuerdo con el cambio de sede. De superarse ese porcentaje y si no se amplía, podría incluso malograrse la operación. Algo que parece poco probable. La empresa solicitará su negociación en el mercado Euronext de la Bolsa de Ámsterdam primero, y en la Bolsa de Nueva York, después. Pero seguirá cotizando en la Bolsa española. Ha bajado hoy Endesa, tras el cambio en la cúpula Enel, la empresa italiana matriz de la española. Queda en duda la estrategia futura de Enel en Endesa tras este cambio en su dirección.

En cuanto a las referencias macro, la producción industrial de la zona euro ha aumentado un 2 por ciento, que es algo más de lo que se esperaba. El IPC de Alemania ha mejorado, dentro de la gravedad. El ritmo de crecimiento se ha moderado. Ha pasado del 8,7 al 7,4 por ciento. La subyacente -que no tiene en cuenta ni los alimentos frescos ni la energía- se ha reducido ligeramente hasta el 7,8 por ciento.

En Estados Unidos los precios industriales se han contraído cinco décimas en marzo, frente al menos 0,1 por ciento del mes anterior. Las peticiones semanales de subsidios por desempleo han alcanzado las 239.000 frente a los 228.000 de la semana precedente. Ayer sorprendió agradablemente el dato de IPC que se publicó en aquél país. La tasa general de inflación se ha moderado desde el 6 hasta el 5 por ciento. La tasa subyacente ha repuntado una décima, hasta el 5,6 por ciento. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal barajan la posibilidad de que la economía estadounidense entre en una moderada recesión a finales de este año.

En los demás mercados, el euro sigue fuerte, por encima de 1,10 dólares. El precio del petróleo baja ligeramente. El crudo del Mar del Norte se paga a 87 dólares por barril. El informe mensual de la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, mantiene sin cambios su estimación para demanda de crudo en este año, pero considera que existen riesgos de que se modere. Hace diez días la OPEP y su socios, con Rusia a la cabeza, anunciaron su decisión de reducir su producción en más de un millón de barriles diarios a partir de mayo. Se suman a la reducción de dos millones de barriles que este cártel ya venía aplicando desde hace meses.

El Tesoro español ha resuelto hoy una nueva subasta de bonos y obligaciones. Ha colocado bonos a 3 años, además de obligaciones a 10 años y papel con vencimiento a 19 años y 3 meses. Ha vendido también obligaciones a quince años ligadas a la inflación. Excepto en estas últimas, el Tesoro ha tenido que asumir un coste de financiación algo más elevado. Ha captado en total de 7.000 millones de euros. Las semana que viene colocará letras a 3 y 9 meses, el martes, y el jueves venderá bonos y obligaciones con diferentes vencimientos.