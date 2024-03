Un experto en economía advierte del detalle que puede comprometer tu pensión: "Año tras año"

Crece el gasto público de manera preocupante en toda Europa. Según datos de Eurostat, el desembolso europeo no para de crecer en áreas de protección social, alcanzando una suma adicional de 113.000 millones de euros en el último año computado. "Un aumento que evidencia el desafío al que se enfrenta nuestra denominada sociedad del bienestar", explica en Herrera en COPE el analista económico, Marc Vidal.

Ahora bien, advierte, de todos los países, "hay uno que lidera la tendencia de incrementar el gasto público destinado a pensiones y desempleo; España".

Más subsidios, menos sanidad

En la composición del gasto público español "ha ido perdiendo peso con respecto al PIB, la sanidad y la educación, a la vez que se ampliaba en pensiones, desempleo, subsidios y ayudas".

Y ojo, añade "porque nuestro sistema registra ya, 9.996.000 pensionistas. Es más, el aumento, sólo entre pensiones y desempleo en los últimos cinco años, es de un 27%".

Y precisamente este último, "el gasto derivado de las ayudas por desempleo se ha disparado de 18.700 a 21.600 millones."

¿Y cómo puede ser que suba el gasto en prestaciones por desempleo si en teoría tenemos el paro en mínimos?

Pues esta paradoja responde, por un lado, "al incremento de la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo, que ascendió hasta el 72,2%, es decir, que una mayor proporción de desempleados recibió algún tipo de ayuda".

Por otro lado, "el ajuste en la cuantía de la prestación al 60% de la base reguladora, resultó en un aumento promedio de 100 euros mensuales por beneficiario hace un año".

Y finalmente "porque muchos beneficiarios de prestaciones por desempleo no figuran como parados al ser ‘fijos discontinuos"’.













Pensiones, 'garantizadas' con impuestos

De ahí que el sistema de pensiones en España "se enfrenta a una situación compleja sin que nadie lo esté atendiendo más allá de decir que las pensiones están garantizadas".

Garantizadas, matiza Vidal "con más impuestos de momento". Ahora mismo "uno de cada dos euros recaudados por el Estado se destina a las pensiones de jubilación".

"Esta proporción, que ha aumentado significativamente desde el 32% en 2007, refleja una presión fiscal insostenible sobre las finanzas públicas, especialmente en un contexto de baja natalidad, envejecimiento de la población debido, reformas insuficientes del sistema de pensiones, salarios medios muy bajos con cotizaciones sociales insuficientes y a un desempleo endémico y maquillado".

Pero hay algo más relevante. "La partida que más crece en los Presupuestos Generales del Estado no es ninguna de todas las descritas anteriormente, no, la que más se incrementa año tras año son los intereses de deuda. Lo que lo complica todo aún más. Más impuestos, más déficit, más gasto en pensiones y desempleo no parecen las llaves de ninguna Salida de Emergencia", concluye el analista.