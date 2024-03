Un error en una de las primeras monedas de dos euros fabricadas dispara su valor: rebusca en tu cartera

La numismática tiene cada día más seguidores, porque es una afición con mucho trasfondo, además de una potencial inversión. Personas que dedican su tiempo a investigar la historia sobre monedas y billetes, ver si tienen algún desperfecto, sus características, técnicas o la tirada.

Hay coleccionistas que lo abarcan todo, mientras que otros se centran en monedas específicas de un país que corresponden a un tiempo determinado, a diseños específicos, con alguna rareza, incluso aquellos que se centran en determinados metales preciosos.

Este es el billete de la época de Franco que, si lo encuentras en casa, te dará una alegría No infravalores ninguno de los billetes o monedas que puedas guardar en tus cajones. Si reúnen algunas características, pueden darte una grata sorpresa. María BanderaAgenciasRedacción DigitalMadrid 26 feb 2024 - 13:55

Pero ¿y dónde se consiguen las monedas? Las vías son bien diferentes, ya sea a través de tiendas especializadas, intercambio, subastas ferias o también piezas que quizás nos hayamos encontrado por casualidad rebuscando en el cajón de nuestros abuelos.





El valor de una pieza

A grandes rasgos su precio puede venir dado bien por su valor intrínseco, es decir porque estén hechas de un material precioso que ya de por sí tenga un valor, o extrínseco, es decir el valor numismático.

Es cierto que sin saber o sin consultar con un profesional, es difícil saber el valor de una pieza ya que su valor depende de muchos factores, ya sea por la rareza de la pieza, por la cantidad que haya, porque pudieron acuñarse pocas piezas, por su antigüedad o también derivada de su estado de conservación.

Como en todo su valor lo determina la ley de la oferta y la demanda, a menos haya y más codiciada sea, mayor valor tendrá.

Los errores cotizan

Los errores también cotizan. Esto es, que cualquier fallo en su acuñación, le da un valor añadido.

Es el caso de una moneda de dos euros, "una de las primeras series de emisiones de Francia donde se puede ver'El árbol de la vida' y que en las casas de subastas "puede alcanzar hasta los 5.000 euros", según explica el blogdeaegon.

La moneda, explica "se emitió en 2001", al igual que otras monedas de un euro, un año antes de que el euro entrara en circulación.

En ella se puede ver la obra del artista Joaquín Jiménezy en el reverso aparece el lema de la Revolución Francesa Liberté, Egalité, Fraternité, en español, Libertad, Igualdad, Fraternidad.

Se trata de esta revolución que buscaba acabar con el régimen monárquico absolutista en pro de una sociedad basada en los principios de libertad, igualdad y fraternidad.



Pero no solo estos detalles le dan valor. Su rareza estriba en que en su canto plateado aparecen algunas de las estrellas que rodean el centro "cortadas", lo que les otorga un gran valor. Además, "los números '0' sobresalen del canto plateado en el reverso", explica okdiario.









El árbol de la vida

El árbol de la vida es un símbolo que representa la conexión de todas las formas de vida que existen en la Tierra. Muchos lo ven desde tres frentes, sus raíces, bien asentadas en la tierra, sus ramas que se extienden hacia el cielo y su tronco que une lo terrenal con lo humano.

Otras monedas de dos euros

Si ya has rebuscado en tus cajones y bolsillo y te has encontrado con muchas monedas de dos euros pero sin estas rarezas no desesperes, hay otros detalles que también pueden darte una alegría.

Es el caso de una de esta monedas, en concreto de Mónacoque fue emitida en 2017 con motivo de los 200 años de la compañía de Carabineros del Príncipe. Solo se acuñaron 15.000 ejemplares y, su valor ronda los 300 euros, aunque como todo, su valor sube con el tiempo. Unos años más tarde, en 2007, también en este principado se emitió una moneda de dos euros que recuerda el aniversario de la muerte de la princesa Grace Kelly y que puede alcanzar si damos con el comprador adecuado un precio de más de 2.500 euros.

Otra, en este caso de Bélgica del año 2006, de la que se acuñaron solo 5.000 piezas puede rondar los 1.500 euros.

¿Hay alguna forma de conocer el valor de una moneda?

Para cualquier amateur no resulta sencillo conocer el valor o la rareza de una pieza. El portal billetesymonedas.blogspot.com recomienda varios portales como UCoin, Numista o Coinflation.

TE PUEDE INTERESAR: Entrevista sobre el Bitcoin con Carlos Herrera en COPE