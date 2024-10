Una española sale a pasear por Finlandia y lo que se encuentra le cambia la vida: "No es normal"

Hay compras de determinados artículos que cuando vivimos en un país damos por sentadas. El problema surge en el momento que traspasamos la frontera y queremos hacernos con ellos. Es entonces cuando empezamos a echarlos de menos porque en el nuevo destino, son difíciles de conseguir.

Esto es precisamente lo que le ha pasado a una española que vive desde hace tiempo en Finlandia. Allí Anna Matea ha formado una familia junto a su esposo, natural de este país de Europa del Norte. En su cuenta de TikTok relata cómo es su nueva vida cotidiana y cómo ve con ojos patrios las diferentes tradiciones.

Entre ellas el Kekri, una celebración que tiene lugar por estas fechas, y que según relata, es equiparable en cierta forma al día de Todos los Santos en España. También comparte imágenes como las "noches sin noche" o habla sobre las costumbres de los finlandeses, gente amable que no duda en compartir las manzanas que le sobran de la cosecha con sus vecinos.

precios en finlandia: de los churros al pan

Entre sus comentarios, muchos relacionados con los precios de la vivienda o de los alimentos en Finlandia. Ha compartido por ejemplo lo que cuestan algunos alimentos con sello español.

Hace tiempo mostraba un cucurucho con cinco churros de 'estilo nórdico' que nada tenían que ver con los que comía en España y que le costaron la friolera de 2,95 euros. Baratos, si tenemos en cuenta que en nuestro país pueden rondar los 5/6 euros una docena y de dudoso sabor. "Eso ni es churro ni es nada y por dentro es esponjoso es como una magdalena frita".

Las panaderías en Finlandia no son algo normal, son algo muy, muy especial" Anna Matea Española en Finlandia

Los churros en cuestión se vendían en un bonito cucurucho rosa de cartón en cuyo fondo había además chocolate "para mojar". El chocolate tampoco tenía un gran sabor, y ni estaba "caliente ni derretido", era una especie de sirope con este sabor.

Cargando…

Alamy Stock Photo Panadería

"ESTOY MUY EMOCIONADA"

El último de sus descubrimientos tiene que ver con el pan. "Estoy súper emocionada porque he encontrado una panadería aquí en Finlandia".

A diferencia de España, según cuenta, las panaderías "no son algo normal", sino algo "muy, muy especial". Y por tanto se ha mostrado "muy emocionada".

Según se puede ver en el vídeo, la panadería se encuentra en el interior de una bonita casa amarilla de madera. En ella se venden además tomates de diferentes tipos, bebidas y huevos. En el mostrador principal, una gran variedad de pan de apariencia artesanal y pasteles de canela o chocolate, con diferentes precios y empaquetados en bolsas de papel blancas individuales.

Alamy Stock Photo Pan

De entre todas, Anna Matea apuesta por una pequeña barra de pan que le ha costado "6,50 euros".

Reconoce que el pan de panadería pequeña en una aldea aislada, "suele ser caro" si bien en el supermercado "el pan producido en gran escala, es bastante barato. Pan por decir algo".

"Estoy segura de que en España la habría comprado por muchísimo menos, pero como os digo es muy, muy especial encontrar una panadería aquí en Finlandia y tenía que comprar pan".

Es verdad que en Finlandia comen pan "pero no de la misma manera que en España". Allí "el pan que suele utilizar en las comidas y es la típica tostada dura".

Las respuestas de sus más de 10.000 seguidores no se han hecho esperar. Algunos destacan la "buena pinta" que tiene la barra, otros la ven "muy tostada" y otros no se pueden creer el precio. "Ya puede estar bueno, cómelo con ganas".

Dado el elevado coste alguno de los usuarios le pregunta por qué no ha intentado hacer el pan en casa, pero Anna para eso, reconoce, no tiene buena mano. "Soy negada. Me sale todo más duro que una roca".

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Herrera te enseña su receta de migas de pan: