Una española compra churros con chocolate en Finlandia y no puede creer lo que le dan: "Me han costado"

Los churros con chocolate son uno de los desayunos o meriendas con sello más español. Una sencilla masa frita elaborada con agua, harina, aceite y sal que se fríe en abundante aceite hasta que queda crujiente por fuera y esponjosa por dentro y de sabor ligeramente salado y dulce. Su formato puede variar, desde los que tienen forma de lazo hasta los que son un simple 'palo'.

Al igual que sucede con muchos otros platos, su origen es complicado de establecer. Hay quien asegura que los trajeron desde China. Otra que fueron inventados por pastores españoles para sustituir el pan fresco al ser una masa que se podía freír con facilidad estando en el campo.

Quizás no sepas que su forma estrellada no es casual. De esta manera mejora su cocción, al aumentar su superficie sellada y evita que la masa del churro explote al expandirse cuando se fríe. Además proporciona una textura agradable al quedar crujiente por fuera y más tierno en el interior.

Para darles su forma distintiva, se utiliza una churrera, una especie de manga pastelera que cuenta con una boquilla en forma estrellada.

Sobre el aceite en el que se fríen hay quien prefiere usar las de girasol, maíz o colza por su sabor más neutro y el alto punto de humo, es decir, por ser mejor para frituras a altas temperaturas.

Chocolate caliente

Luego está el tomarlos acompañados de chocolate caliente, que siempre es una opción, pero desde luego una maravillosa combinación por su contraste de textura y sabor. Se trata de una costumbre que se remonta siglos atrás y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Es tradicional disfrutar de esta combinación en determinadas fechas, en general en invierno por el frío o en Año Nuevo.

Sobre ellos se han hecho muchas variaciones. Están los churros rellenos de crema, chocolate o dulce de leche, recubiertos de salsa de chocolate, caramelo, nata o frutas o como en México, espolvoreados de azúcar y canela, y en ocasiones acompañados de la tradicional cajeta o dulce de leche.









En España y el extranjero

Sin duda son un plato tradicional que ha perdurado en el tiempo y en el espacio, porque su consumo no es exclusivo español.

Son muy populares también en Portugal, Francia, Filipinas, Bélgica, incluso en algunas zonas de los Estados Unidos.

Y atención porque también han llegado al extremo noreste de Europa, concretamente a Finlandia, pero de una manera que poco se parece a la que conocemos.

Churros finlandeses

Así lo ha contado en su cuenta de TikTok,(anna.matea) una española llamada Anna que muestra en su perfil cómo es la vida en este país europeo.

Anna relata, que ha comprado un cucurucho con cinco churros de "estilo nórdico" que le han costado 2,95 euros. Un precio que no llama mucho la atención si lo comparamos con los que tienen en nuestro país, donde una docena puede rondar los 5/6 euros.

En el caso de estos churros vienen en una especie de cucurucho rosa de cartón con chocolate en el fondo "para mojar". El chocolate parece que también dista mucho de parecerse al patrio, ya que ni está "caliente ni derretido". "Es el típico chocolate que le pondrías por encima a los helados". Vamos, una especie de sirope con este sabor.

Además "están cargados de azúcar" y "un montón de canela" que según reconoce "no le gustan".

"Magdalena frita"

Anna explica que es la primera vez que prueba los churros nórdicos y su cara al dar el primer bocado a uno de ellos es un poema. "Eso ni es churro ni es nada y por dentro es esponjoso es como una magdalena frita".

Además, explica "son congeladísimos" por lo que Anna lo tiene claro. "No me convencen, me quedo con los churros españoles al 1000%".