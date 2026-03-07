El demoledor testimonio de un fontanero sobre la vivienda: "Gano 1.400 euros y el 80% se va en la hipoteca, comprar una casa te cuesta sudor y lágrimas"

El testimoniode un fontanero se ha convertido en el reflejo de la presión económica que viven miles de trabajadores en España. En sus propias palabras, describe un panorama donde los sueldos no son suficientes para afrontar el creciente coste de la vida, especialmente el de la vivienda. "La gente está cobrando 1200 pavos y están pidiendo 500 por una habitación", afirma, señalando una situación que, lejos de mejorar, "ahora cada día es peor y va a más".

Un sueldo que apenas supera el mínimo

Al ser preguntado por su salario en un oficio como la fontanería, su respuesta es clara y directa. Confirma que sus ingresos se sitúan en el umbral más bajo, apenas por encima de lo que marca la ley. Su nómina es "el sueldo mínimo establecido por el gobierno, pues échale 200 o 300 euros más". Esta cifra pone de manifiesto la vulnerabilidad de muchos profesionales ante la escalada de precios.

Alamy Stock Photo Fontanero trabajando debajo del fregadero

Esta realidad financiera determina su percepción sobre su estatus social, identificándose sin rodeos como clase "pobre". Sin embargo, no lo ve como una situación individual, sino como un sentimiento colectivo que afecta a gran parte de la población. "Pobre es lo que nos están dejando, pobres a todos", sentencia, una frase que resuena como un eco del empobrecimiento que, según él, sufre la clase trabajadora.

Pobre es lo que nos están dejando, pobres a todos" Fontanero

El sacrificio extremo de tener una casa en propiedad

A pesar de las dificultades, este trabajador ha logrado ser propietario. "He tenido varias casas, he comprado, he vendido", explica. No obstante, recalca que este logro no ha sido un camino fácil, sino el resultado de un esfuerzo titánico. Afirma con contundencia que tener una vivienda "no ha salido gratis, porque comprar una casa te cuesta sudor y lágrimas".

El fontanero desvela el nivel de sacrificio financiero que implica la compra de una vivienda. Su testimonio alcanza el punto más crítico al recordar cómo "el 80 y por 100 de mi nómina era para casi para la hipoteca". Esta cifra impactante ilustra la enorme carga que supone para un trabajador asumir los costes de la vivienda, destinando la práctica totalidad de sus ingresos a este fin. Una inversión que, además, conlleva una gran incertidumbre, ya que "hay veces que sales bien, hay veces que sales mal".