David Hurtado, asesor en IA empresarial y docente: "La inteligencia artificial va a transformar completamente los trabajos y muchos van a desaparecer"

La inteligencia artificial va a transformar completamente los trabajos. Esta afirmación, pronunciada por David Hurtado, asesor en IA empresarial y responsable de innovación en Microsoft España, no es una profecía lejana, sino una realidad inminente que ya está redefiniendo el panorama laboral. Según el experto, el debate no debería centrarse en si una máquina ocupará nuestro puesto, sino en la velocidad a la que esta tecnología está cambiando las tareas que realizamos a diario y la necesidad de adaptarse para no "quedar con el pie cambiado".

La verdadera amenaza: la transformación

Existe un miedo generalizado a que la IA provoque despidos masivos, un temor que Hurtado considera "sano". Sin embargo, matiza que los recientes recortes en grandes tecnológicas no se deben tanto a la IA, sino a una sobrecontratación durante la pandemia, utilizando la nueva tecnología como "excusa" para exigir más productividad a los empleados que permanecen. La clave, insiste, no es que la IA esté eliminando empleos directamente, sino que "muchos trabajos o se van a transformar completamente o van a desaparecer" porque las tareas que los componen serán automatizadas.





El verdadero desafío es que esta revolución avanza a una velocidad sin precedentes. "Nunca habíamos visto algo así en el sector", afirma Hurtado, quien lleva 26 años en Microsoft. A diferencia de tecnologías anteriores, la IA generativa evoluciona casi cada mes. En este contexto, Hurtado advierte sobre un riesgo clave al interactuar con ella: la complacencia. "Si no eres experto en el tema, te parece excelente, aunque solo es bastante buena", explica, subrayando la necesidad de un criterio humano para evaluar sus resultados.

El resultado de la IA siempre parece mejor de lo que realmente es" David Hurtado Asesor en IA empresarial y docente

Del cálculo al razonamiento

Para entender su impacto, es crucial diferenciar la IA tradicional de la generativa. La primera, explica Hurtado, se basa en hacer predicciones a partir de datos para una única tarea, como los sistemas de recomendación de Spotify o la optimización de hornos en Mercadona. La IA generativa, en cambio, ha supuesto un salto cualitativo. Entrenada con un volumen masivo de texto, "ha pasado de predecir palabras a manejar el lenguaje", permitiendo mantener conversaciones, generar opiniones y resolver tareas complejas como si fuera una persona.

Este salto ha dado paso a modelos que no solo manejan el lenguaje, sino que también razonan. ¿Cómo lo hacen? Hurtado desmitifica el proceso: no es magia, sino imitación. La IA ha sido entrenada con millones de ejemplos de problemas, soluciones y los razonamientos que los conectan. Al hacerlo, "aprende a imitar patrones de razonamiento hasta tal punto que en la práctica es como si razonara". Este proceso es similar a cómo un niño aprende, a través de la imitación, y es la base de su capacidad para resolver problemas cada vez más complejos.

Un nuevo compañero de trabajo

Entonces, ¿cómo puede un profesional o una pyme aplicar esta tecnología? El primer paso es cambiar la mentalidad. En lugar de verla como una herramienta, Hurtado propone considerarla un asistente, un "consultor junior" al que se le pueden delegar tareas cognitivas. "Hemos pasado de un becario muy motivado que necesitaba supervisión a un consultor junior", señala. Esto permite a los profesionales centrarse en un trabajo de más alto nivel, dedicado a la estrategia y la gestión.

Cualquier tarea que tú hagas en tu día a día, no se me ocurre que la inteligencia artificial no puede ayudar" David Hurtado Asesor en IA empresarial y docente

Las aplicaciones prácticas son casi infinitas: desde resumir documentos y analizar datos financieros hasta planificar reuniones o diseñar estrategias. La clave está en que cada profesional explore y descubra sus propios casos de uso. "Cada uno sabrá en su puesto de trabajo día a día qué cosas le podría ir delegando a la IA y cuáles no", concluye Hurtado. La formación y la curiosidad son, por tanto, las mejores herramientas para navegar una transformación que no ha hecho más que empezar.