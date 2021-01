Cuánto ganan los 'youtubers' en España: de El Rubius a Ibai Llanos

Los 'youtubers' están en el punto de mira desde que Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, anunciara esta semana su intención de trasladarse a Andorra, donde el régimen tributario es más ventajoso para las grandes fortunas. Una afirmación que ha generado una fuerte polémica en la opinión pública.

Según argumentó en un vídeo en directo emitido en la plataforma Twitch, lo hace porque todos sus amigos están allí y no tanto por ahorrarse dinero en impuestos, aunque "obviamente (pagar menos impuestos) es un plus, pero si fuera solo por eso me habría ido hace muchos años”, dijo.

Según la revista Business Insider, El Rubius ganó a lo largo de 2020 más de cuatro millones de euros. Bajo su alias, este chico de 30 años ha dedicado gran parte de su vida a publicar vídeos de todo tipo centrados en el mundo de los videojuegos. Hoy por hoy es el youtuber español con más éxito en la plataforma: tiene 38 millones de suscriptores en su canal canal elRubiusOMG.

En el otro lado está el streamer Ibai Llanos, que defiende que los impuestos se paguen en España: "A mí me la pela lo que me quiten, sigo viviendo de puta madre", aseguraba en un vídeo que se ha hecho viral. "Por mí como si me quitan la mitad" porque los que deben pagar menos son las rentas más bajas como la de su madre o la de su abuela, argumentó.

Llanos es el tercer streamer de la plataformaTwitch mejor pagado del mundo y el primero de habla hispana, con unos ingresos anuales de cerca de 1,18 millones de euros, según un estudio de la empresa financiera CashNetUsa.

Pues igual nos iba un poco mejor si hubiese más gente como Ibai Llanos en este país. pic.twitter.com/CYMHLBAYQQ — Álvaro (@escorial_alvaro) January 12, 2021

Junto a ellos destaca Samuel de Luque Batuecas, más conocido como VEGETTA777, que es el segundo youtuber español más influyente. Su canal cuenta con 32 millones de suscriptores y se centra en los gameplays de videojuegos. Se estima que esta plataforma le produce unas ganancias de 14.000 euros al mes, es decir, 197.000 euros al año.

Willyrex o Guillermo Díaz Ibáñez es otro conocido youtuber dentro de la comunidad del videojuego Call of Duty. Su canal, además de contener videos sobre este videojuego, también toca otros como el Minecraft. Con 16,5 millones de suscriptores, se estima que gana 25.000 euros al mes, es decir, cerca de 300.000 euros al año.