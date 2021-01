Herrera se moja y opina sobre la polémica marcha de 'El Rubius' a Andorra para pagar menos impuestos

El famoso 'youtuber' El Rubius ha anunciado esta semana que cambiará su domicilio fiscal para tributar en Andorra, al igual que ya han hecho previamente otros jóvenes como Willyrex, Vegeta777 o TheGrefg. "Llevo, literal, 10 años de mi carrera en YouTube pagando aquí (...) Yo sé que habrá gente que me critique, pero bueno, que la gente muchas veces habla sin saber, que no me preocupa", argumentó El Rubius después de anunciar su decisión.

Mientras que en España los impuestos pueden llegar a alcanzar una carga del 47 % en el último tramo del IRPF, en Andorra solo existe una única carga del 10 %, algo que supone una gran diferencia cuando se facturan grandes cantidades. Como por ejemplo el caso de El Rubius, que se estima que ingresa cuatro millones de euros anuales.

En Andorra el tipo impositivo máximo es del 10%, y los primeros 24.000 euros están exentos de impuestos. Los 16.000 euros siguientes tienen un gravamen del 5%, y el resto del 10%. La diferencia es evidente: un youtuber que cobre 100.000 euros anuales, pagará 40.000 a las arcas públicas españolas y solo 6.800 a las andorranas.

Este anuncio ha generado una gran polvareda en el mundo político. ¿Es honesto tener tu sede fiscal en Andorra si eres español? Sobre todo cuando nuestro país vive una inédita crisis económico fruto de la pandemia del coronavirus, que ha disparado el gasto social y ha provocado el cierre de numerosos negocios, además del descontado incremento del paro.

HERRERA: "QUE CADA UNO VIVA DONDE LE DÉ LA GANA"

En el programa "Herrera en COPE" de este miércoles, el debate se ha puesto sobre la mesa cuando se discutía sobre las consecuencias económicas que existen actualmente en España por la covid-19. Los jóvenes tienen que mentalizarse y pensar que esta crisis les va a arruinar la economía. A ellos y a las generaciones futuras", advertía Gloria Lomana.

"Menos a los que se van a Andorra", ha respondido con ironía Herrera. Después, el comunicador ha añadido: "Yo defiendo que cada uno se vaya a vivir donde le dé la gana. Y donde sea más ventajoso para él". Algo que ha querido a continuación matizar Álvaro Nieto. "Ojo con el teletrabajo, Carlos. Porque acabaremos todos en Andorra. Cuidado con esto, porque como nos pongamos así, no tributa en España ninguno", ha dicho el director de "Vozpópuli". A lo que Carlos Herrera ha asentido.

