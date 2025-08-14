Cómo conseguir gasolina barata: el truco para viajar este verano y ahorrar hasta 11 euros por repostaje

El precio de la gasolina supone un esfuerzo para muchas familias que mes tras mes ven limitado su presupuesto. En junio, por ejemplo, su precio registraba la mayor subida semanal en 2 años, eso sí, coincidiendo con los ataques de Israel e Irán.

En este escenario, las gasolineras ‘low cost’ (bajo coste) han ganado terreno y se han hecho un hueco en el mercado de combustibles español.

UN AHORRO SIGNIFICATIVO

Rellenar el tanque en una de estas estaciones, puede traer consigo un ahorro de entre 5 y 11 euros cada vez que repostamos, teniendo en cuenta la zona y el modelo de coche se tenga, según el portal diéselogasolina.com. Para las personas que usan el coche a diario, esto puede significar una reducción de más de 44 euros al mes.

Por esta razón, realmente no es extraño ver a cada vez más conductores que optan por este tipo de gasolineras. Sin embargo, a la par del ahorro, también han llegado dudas como si es seguro llenar el depósito con este combustible más barato o si es posible que esto pueda afectar negativamente al motor a largo plazo.

Alamy Stock Photo gasolinera repsol

¿Daños en motor del coche?

En este sentido, Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), aclara que estos carburantes de bajo coste "no pueden dañar el motor, siempre y cuando cumplan con las especificaciones".

¿Gasolina de calidad?

Desde la Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE), que agrupa a muchas de estas empresas ‘low cost’, se resalta que la gasolina base que distribuyen, es la misma que para el resto de compañías.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), también ha dejado claro que "todas las gasolinas que se venden en una determina región provienen de la misma refinería y la única diferencia son los aditivos que le añade cada marca, pero el combustible base es el mismo."

gasolina y aditivos

Tras comparar ambos combustibles, Carles Fité, investigador de la Universidad de Barcelona, demostraba en RTVE que “prácticamente, no se observaron diferencias ni en la naturaleza de los compuestos, ni en su cantidad relativa”

Fité, abundaba en el argumento de que la diferencia principal se encuentra en los aditivos, "unos compuestos que se añaden al combustible en pequeña cantidad, por lo general hasta el 0,1%", con el fin de "mejorar las propiedades de la gasolina y ayudar al rendimiento y la conservación del motor".

Alamy Stock Photo Coche naranja en estación de servicio rellenando gasolina

La diferencia de precios

Juan Francisco Calero, uno de los mayores expertos en automoción y movilidad del país, ha explicado en COPE que muchas gasolineras low cost pueden permitirse unos precios más bajos gracias a la reducción de sus costes, bien por no contar con menos personal en sus establecimientos o por determinadas ubicaciones.

A su juicio, acudir a este tipo de gasolineras, es un "síntoma de salud dentro del propio sistema", en algo tan importante como la "distribución del combustible". Hasta hace unos diez años, recuerda "habíamos tenido una estructura dominada por pocas empresas."

Muchos expertos coinciden en que, si la gasolina es de un proveedor legal y cumple con las restricciones establecidas, rellenar el depósito de tu coche con una opción ‘low cost’ no tendría por qué afectar al motor de tu vehículo.