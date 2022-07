¿Por qué el precio de la gasolina varía de una gasolinera a otra?

La actual inflación que vive el país no resulta indiferente a ningún sector. En lo relativo a la automoción y a la movilidad cabe destacar el aumento de precio de los combustibles. Con los precios disparados en lo que a gasolina y diésel se refiere, sin terminar de dar el paso a las coches movidos por energías eléctricas, millones son los españoles que buscan la forma de hacer frente a este inevitable gasto de la manera más económica posible. Resultante de esto, cada vez son más las personas que acuden a repostar a gasolineras “low cost”, de marca blancas, también conocidas coloquialmente como de marca blanca. Esto es así ya que su precio respecto a los combustibles de las grandes petroleras que trabajan en nuestro país varia considerablemente.

La diferencia de precios da lugar a diversas teorías sobre si ambos combustibles son iguales o si uno es mejor que otro. Los bulos y los mitos se incrementan casi de la misma manera que el precio de este producto. Llegados a este punto, la necesidad de saber la realidad existente y de desmitificar ciertas ideas es practicamente una necesidad. Para ello, el reconocido experto Juan Francisco Calero da las claves a COPE de porque este tipo de gasolineras pueden permitirse ofrecer un precio menor que el de las estaciones de servicio pertenecientes a las grandes petroleras mundiales.

"Existe un debate constante sobre si estas gasolineras ofrecen un combustible de la misma calidad o no que las gasolineras tradicionales. Lo cierto es que todos los combustibles salen del mismo sitio, de los grandes almacenes y centros de distribución que tenemos en nuestro país. Lo que cambia un poco es el aditivado, donde cada empresa pone su propia formulación o la recomendada por el distribuidor. En todo caso, todos los combustibles que se venden en las gasolineras son el mismo y solo cambia el aditivado", afirma Calero desmitificando la idea popular de que la calidad de la gasolina y el diésel varia entre gasolineras.

Analizando la respuesta del experto es posible identificar la primera causa de diferenciación entre unas gasolineras y otras y, por tanto, de esa disparidad del precio: el aditivado. En referencia a esto último, Juan Francisco explica que "no está para nada demostrado que ayude a favorece un menor consumo o un aumento de la longevidad del vehículo". Partiendo de esto, surge la duda de si realmente existe algún elemento a tener en cuenta para poder identificar que gasolineras son mejores para repostar, a lo que el especialista responde que "hay factores que son más importantes que los aditivos, como el propio hecho de que haya una circulación constante de combustible en la gasolinera y una rotación para evitar que el combustible pierda propiedades".

Llegados a este punto, la idea del especialista contrasta con la publicidad que hacen las grandes marcas del sector sobre su producto, muchas de ellas asegurando explícitamente que es mejor dada su composición. Ante esto, Calero se ratifica argumentando que "en España hay un número limitado de refinerías donde se procesa el petroleo y que todos los combustibles salen de ahí. Antiguamente teníamos un déficit de producción de refino y teníamos que importarlo pero eso cambió y, ahora, hay una capacidad total de refinar todo el combustible que consumimos en el país. Por esto, decimos que es el mismo en todos los lugares, solo cambia el aditivado que se le añade para mejorar prestaciones, que no las niego, pero tienen un componente de marketing muy importante". Partiendo de esa última idea, el youtuber español hace hincapié en el aspecto de que esa diferenciación que buscan las gasolineras premium no es algo exclusivo de ellas ya que "pese a que son las que mayor inversión realizan en el tema, las cosas que funcionan están más que probadas y patentadas y la mayor parte de las marcas tienen algo parecido solo que con distintos nombres".

Con el tema de los aditivos como primera causa de este fenómeno de la disparidad de precios entre gasolineras de marca blanca y las premium, llega el momento de ver de si existen más causas que justifiquen esta situación y, en tal caso, de listar cuales son. "El precio es más bajo por diversos motivos entre los que más destaca la reducción del coste. Esto va desde el hecho de no tener personal que nos atiende, que no es una cosa positiva precisamente, hasta factores como la ubicación de la propia gasolinera o la reducción de los costes al mínimo posible: el hecho de no tener una tienda, de no tener personal,...", responde Calero al ser preguntado por los motivos.

Atendiendo a la respuesta del experto en movilidad, cabe resaltar que el listado de ideas que reúne en la anterior expresión define grosso modo la idiosincrasia particular de las gasolineras "low cost". Innegable por cualquier usuario que las frecuente, además de no insistir en el de los aditivos en cuanto a marketing se refiere, es que el servicio ofrecido varia mucho respecto a las premium. Esto se debe en gran parte al autoservicio del que Calero manifiesta que "junto al factor del aditivado, el autoservicio, con la ausencia de personal, es la otra gran razón que explica la situación de los precios distintos".

"Otro elemento que influye es la ubicación geográfica de la gasolinera. No es lo mismo tenerla en un sitio de gran transito o en el centro de la ciudad, que tenerla en un rincón en un polígono industrial. Los costes son mucho menores. Lo mismo sucede con la cantidad de servicios que se ofrecen, tales como tiendas, cafeterías o supermercados, entre otros muchos. Unas instalaciones mayores suponen un mayor consumo de metros cuadrados y de energías, entre otros gastos", agrega Calero intentado dar las claves que explican el fenómeno del bajo coste.

Con toda esta información sobre la mesa, es posible afirmar que el añadido de aditivos no es la única reducción de costes que sustenta el hecho de poder tener un sistema "low cost". A ese motivo principal, cabe añadir el autoservicio y la posibilidad única de repostar como el otro gran factor que sustenta este suceso. Bien es cierto, que existen gasolinera de marca blanca que aún así pueden ofrecer bajos precios e incluir personal y tienda entre sus servicios al público. Prosiguiendo con el tema, como si de una lista se tratase, la mejor ubicación geográfica supone el tercer motivo. Por último y no menos importante, la inversión en publicidad y campañas de marketing, además del hecho de que una estación este asociada a una marca de una gran petrolera, supone unos costes que resultan un precio mayor. Atendiendo a las de marca blanca, esto es algo que no se sucede resultando en el cuarto motivo que explica la situación actual.

La tendencia al consumo de marcas blancas

"Que una gasolinera tenga una bandera de marca denominada premium o low cost me parece indiferente", manifiesta Juan Francisco Calero, uno de los mayores expertos en automoción y movilidad del país, ratificando así el buen hábito de millones de españoles de acudir a este tipo de estaciones de servicio pese a las numerosas ideas populares que todavía hoy en día circulan en nuestra sociedad deslegitamando esta práctica.

Sin entrar en un exhaustivo análisis económico, es posible afirmar que la compra de hidrocarburos es algo muy poco elástico. Es decir, valga más o menos, es un recurso de primera necesidad para el funcionamiento de nuestras vidas por lo que su compra es casi obligada esté al precio que esté. En base a ello, Calero enuncia que "ante una situación como esta, gasolineras que ofrecen un precio inferior ofrecen una solución, no total, pero si parcial". Todo esto si incrementa teniendo en cuenta la actual inflación, la cual resulta en un menor poder adquisitivo que a su vez se traduce en que, en lo relativo a este sector, cada vez más personas acudan al precio menor: " El factor precio con muchísima diferencia es lo más importante y la razón de ser de estos negocios".

"Me parece lógica el hecho de acudir a este tipo de gasolineras. Además, me parece un síntoma de salud dentro del propio sistema de algo tan importante como la distribución del combustible. Hasta hace poco más de diez años habíamos tenido una estructura dominada por pocas empresas. La liberización ha dado lugar a la llegada de este tipo de gasolinera y a otro tipo de filosofía que viene a complementar lo que ya había", expresa el experto dando su visión más personal sobre la situación actual que vive este sector en nuestro país.

Con la movilidad en base a energías eléctricas aún lejos de copar el protagonismo de la vida de los españoles, el presente y el futuro pasa por seguir repostando combustibles, aunque cada vez en gasolineras donde seamos nosotros donde nos tengamos que abastecer y donde tras un largo viaje no podamos comprar o tomar una bebida en la cafetería de la gasolinera, ya que la tendencia, tal y como explica Calero, aboga cada vez más por un sistema de autoservicio que a su vez mantendrá muy presente el sistema de gasolineras "low cost".