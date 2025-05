Averías de Renfe en Sevilla: la OCU avisa del único caso en el que no recibes compensación económica por retraso en el tren

El pasado lunes más de 10.000 personas se vieron afectadas por decenas de retrasos en los trenes AVE de la línea Madrid-Sevilla cuando la ciudad estaba comenzando la celebración de la Feria de Abril. Una situación que, aunque no de la misma magnitud, también se ha repetido este fin de semana con diferentes viajes que salían de la estación sevillana de Santa Justa.

Una situación de la que se quejaba este lunes el comunicador de COPE, Carlos Herrera, en su monólgo: “Oiga, siempre pasa algo cuando no es en Toledo, cuando no es en Villanueva de Córdoba, cuando no es cerca de Sevilla, cuando no es a su paso por Ciudad Real”, reclamaba el director de Herrera en COPE. “Siempre pasa algo en esa línea, y no es siempre el robo de cobre”, protesta.

EFE Imagen de la línea de AVE Madrid-Sevilla

Para el periodista, el problema puede que vaya más allá del polémico robo de cobre: “A lo mejor desde Adif no se han hecho las obras de mantenimiento necesarias para que efectivamente esa línea sea operativa y no tengan una semana...”

Reembolso económico por retrasos en Renfe

Así, y con motivo de que se repitan tantas incidencias, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (UCO) han realizado un informe en el que explican a los españoles que se hayan visto afectados por cualquiera de estas incidencias qué pueden y no pueden reclamar. Y es que, cuando un tren sufre un retraso de más de 60 minutos, los pasajeros tienen derecho a recibir información inmediata, refrigerios adecuados y, en caso de ser necesario, alojamiento si la espera se prolonga hasta la noche. Además, pueden optar por continuar el viaje por una ruta alternativa o renunciar al trayecto y solicitar la devolución del importe del billete.

De hecho, si el viaje pierde su propósito original, como por ejemplo, si el retraso impide asistir a un evento, la compañía ferroviaria está obligada a reembolsar el costo total del billete y facilitar el regreso al punto de partida. En cambio, si el pasajero decide proseguir el viaje, la empresa debe ofrecer alternativas de transporte en un plazo máximo de 100 minutos desde la hora prevista de salida.

Pero, ¿cuáles son las compensaciones económicas en España y por qué más elevadas que en otros países europeos? Lo primero que hay que aclarar son los tramos:

Retraso entre 1 y 1,5 horas: 50% del valor del billete.

Retraso superior a 1,5 horas: 100% del billete.

EFE Estación de Sants de Barcelona tras los retrasos y numerosas cancelaciones

Como explica la OCU en el informe, hasta el pasado 1 de julio, Renfe limita sus ventajas adicionales a los titulares de la tarjeta Más Renfe, quienes pueden optar entre recibir el 200% del importe en puntos canjeables (Renfecitos) o un 150% en crédito para futuros viajes. Por su parte, Ouigo compensa los retrasos de entre 30 y 60 minutos con un vale por el 50% del billete, usable en próximos trayectos.

El caso que no tiene compensación

En cualquier caso, la Organización de Consumidores recuerda que estas normas se aplican sólo a los trenes de España. En el caso de Europa, si el retraso es entre una y dos horas, el reembolso es del 25% del billete y, si supera las dos horas, el reembolso es del 50%. Regulaciones que no tienen por qué ser las mismas en otros continentes como Asia, donde la regulación está sujeta a normativas locales.

Pero, ciñéndonos a España, la OCU avisa de que los retrasos que se deben a lo que se conoce como “fuerza mayor” no suelen recibir compensación alguna. Estos son accidentes, atentados o temporales como tormentas de nieve. Eso sí, recuerda que hay que tener cuidado cuando las compañías hacen pasar situaciones como una huelga general como caso de “fuerza mayor” para no pagar la compensación.