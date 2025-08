Alberto, desde Madrid hasta Roma en silla de ruedas para vivir el Jubileo de los Jóvenes: "No dudé en venir. No tengo miedo"

Roma ha sufrido una invasión esta semana. La de cerca de un millón de jóvenes procedentes de todas partes del mundo que quieren celebrar junto al Papa León XIV el Jubileo de la Juventud 2025.

Aún no hay cifras exactas de cuántos peregrinos han puesto rumbo a la capital de Italia para el que será el primer encuentro oficial del Santo Padre con la juventud católica del mundo. Eva Fernández, la corresponsal de COPE en el Vaticano, reconocía en Fin de Semana que es difícil no contagiarse del espíritu y entusiasmo de los cientos de miles que recorren estos días por las calles de Roma.

"Lo que es relevante es lo que estamos viviendo: la frescura y naturalidad con la que muchos jóvenes viven su fe". Muchos de ellos se han puesto en marcha desde primera hora del sábado a la explanada de Tor Vergata, que esta noche acogerá la Vigilia que dirigirá el Papa León.

"El Papa se mueve en las redes sociales y sabe manejarse"

"Esta noche nadie va a dormir en Tor Vergata. Desde donde me encuentro, a pocas calles del Vaticano, encanta ver grupitos de distintas parroquias y países, yendo a por el desayuno con la guitarra, panderetas, ondeando banderas, cantando... algunos ya han puesto camino a la explanada, pertrechados con sacos de dormir. Y es que el último tramo de Roma a Tor Vergata son cinco kilómetros y está concebido como una peregrinación. Venir a Roma es peregrinar".

Todo apunta a que va a ser una jornada de fiesta en Tor Vergata. En las jornadas previas, el Santo Padre se ha dirigido también a los influencers: "Al Papa le estamos conociendo ahora... ¡el próximo 8 de agosto hará tres meses! Cada palabra que pronuncia es una forma de ver cómo funciona. ¡Y es muy tecnológico! Se mueve mucho en las redes y sabe manejarse. Hablo de tú a tú con ellos (los influencers) les animó a evitar la polarización, las fake newws y a les invitó a inundar las redes sociales de verdad y belleza".

Alberto, desde Getafe hasta Roma en silla de ruedas

Por las calles de Roma está también Álvaro Sáez, que ha podido hablar con Alberto. Este joven ha viajado con la Diócesis de Getafe, en Madrid, en autobús. Y lo ha hecho en su silla de ruedas: "No tengo miedo. Puedo confiar en mi grupo y la gente que me rodea. Cuando se dio la posibilidad de viajar a Roma decidí, sin dudarlo, acompañarles".

Para Alberto, peregrinaciones como esta le permiten darse cuenta de que la cruz que cada uno portamos no es siempre la más grande: "Hay mucha tristeza en el mundo. Muchos casos de depresión y de problemas mentales poco visibles. A mí se me ve cuando estoy bien o mal. Cuando tengo problemas para desplazarme, por ejemplo. Pero a este gente no. Y ahí me doy cuenta de que lo mío no es tanto".

¿Y qué puede aportar un encuentro multitudinario, como el que acoge Roma estos días, a Alberto? "Fe. Optimismo en el futuro. Y que con la ayuda de alguien, si te rodeas bien, puedes llegar a cualquier sitio". Por ahora, se prepara para la siguiente cita: la Vigilia en Tor Vergata.