Álvarez (UGT) pide a los ayuntamientos que no hagan pagar el IBI a los establecimientos obligados a cerrar

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido este martes a los ayuntamientos que colaboren para salvar negocios no exigiendo el pago de impuestos locales y del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos establecimientos, como los hosteleros, que hayan tenido que cerrar para intentar frenar los contagios de coronavirus.

Álvarez, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, cree que es "evidente" la necesidad de diseñar un "plan integral" para ayudar a la hostelería y a las pymes ante el impacto de la crisis en sus negocios.

"Todas las administraciones de manera conjunta y coordinada deberían de estar pensando qué es lo que pueden hacer o por lo menos cada una de ellas de manera individual y no mirar a la otra. Los ayuntamientos también tienen un papel importante que desarrollar: los IBIS, los impuestos locales, cuando no se están utilizando los establecimientos o las terrazas, como es el caso de algunas ciudades, no pueden continuar pagando impuestos", ha opinado.

El dirigente sindical ha señalado que ahora que se ve "una lucecita al fondo del túnel" con las vacunas, es el momento de hacer un último esfuerzo para que tanto las empresas como los trabajadores salgan de él en las mejores condiciones posibles.

En este sentido, ha denunciado que aún hay cerca de 800.000 personas del millón que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que todavía no tienen hoy la posibilidad de cobrarlo por los requisitos que se les exigen.

"ES RAZONABLE RENEGOCIAR LOS CRÉDITOS ICO"

Preguntado por las medidas que aprobará este martes el Consejo de Ministros, Álvarez ha afirmado que es "absolutamente necesario" que el Gobierno, frente a la nueva situación económica, adopte medidas. Así, ha destacado que las pymes, especialmente de la restauración, del turismo y del comercio, "necesitan un nuevo soporte".

"El Gobierno tiene que ser consciente y creo que lo es, que muchas empresas solicitaron créditos ICO en unas condiciones determinadas que ahora no se pueden cumplir", ha señalado.

Por ello, ha considerado "razonable" que se puedan renegociar dichos créditos para mantener vivas las empresas y el empleo, de modo que cuando pase la pandemia se entre en una situación de "recuperación plena".