Alfredo Marín, empresario millonario: "Cada pareja debería de tener tres cuentas de banco, siempre, y la tercera es la más importante porque esa nos ha permitido ganar tanto dinero"

El dinero y la gestión financiera en pareja siempre generan debate. Hay quienes defienden tenerlo todo en común y quienes prefieren mantener cierta independencia económica. Lo que parece indiscutible es que el dinero puede ser fuente tanto de estabilidad como de conflicto en una relación. Por eso, cada vez más expertos y empresarios comparten fórmulas para organizarse mejor y evitar discusiones innecesarias.

En este contexto, el empresario millonario Alfredo Marín ha sorprendido en un reel compartido en redes sociales con un consejo muy concreto: tener tres cuentas bancarias en pareja. Y no solo eso, asegura que la tercera es “la más importante” porque ha sido la clave de su éxito económico.

Tres cuentas para una relación sólida

Marín lo explica de forma sencilla: “Cada pareja debería tener tres cuentas de banco”. La primera, detalla, debe ser una cuenta conjunta para los gastos corrientes de la casa, es decir, la compra, la luz, el agua o el gas. “Sirve para lo básico del día a día, lo que mantiene el hogar funcionando”, aclara.

La segunda, también conjunta, estaría destinada al ahorro y la inversión para metas comunes: “El objetivo es acumular dinero para proyectos que requieran un gran desembolso, como la entrada de un piso, un coche o unas vacaciones en familia”. Según el empresario, incluso una parte de este dinero puede destinarse a fondos de bajo riesgo, lo que además de unir a la pareja “sirve para dar una buena educación financiera a nuestros hijos”.

Pero si hay una cuenta que Marín considera esencial es la tercera. “Y la última es la más importante”, afirma con rotundidad. Se trata de una cuenta destinada a un negocio en común, ya sea como forma de vida principal o como una fuente extra de ingresos.

CORDON PRESS Muchas parejas se preguntan cuántas cuentas bancarias es bueno tener

Para él, esta cuenta marca la diferencia: “Esta tercera cuenta es lo que te va a permitir desarrollar algo importante, grande a futuro, como lo que hicimos Noelia y yo. Gracias a ese objetivo y a esa cuenta hemos podido dedicarnos a lo que hoy es nuestra forma de vida y dar una buena educación y una buena vida a nuestra familia”.

El empresario insiste en que no se trata solo de acumular capital, sino de alinear objetivos y reforzar la relación. “Tener un proyecto en común une mucho a la pareja. No es lo mismo discutir por cómo gastar el dinero que trabajar juntos para hacerlo crecer”, explica en su intervención.

LA IMPORTANCIA DE ESTE SISTEMA PARA LA RELACIÓN DE PAREJA

Marín subraya que este sistema evita muchos de los problemas económicos que suelen desgastar las relaciones: discusiones por gastos, falta de planificación o desajustes en los objetivos financieros. Al establecer tres cuentas claras y con un propósito definido, cada miembro sabe qué esperar y hacia dónde va el dinero.

El tercer pilar del modelo de Marín, la cuenta para negocios, también refleja su visión sobre el emprendimiento. Para él, cualquier pareja puede plantearse desarrollar un proyecto conjunto, incluso a tiempo parcial: desde pequeños negocios familiares hasta inversiones a largo plazo.

“Esa cuenta es la que te abre puertas. Puede empezar como un dinero extra, pero con el tiempo puede convertirse en la base de tu bienestar”, sostiene. Y añade: “Es lo que te da independencia real, porque ya no dependes solo de tu sueldo, sino de lo que eres capaz de construir junto a tu pareja”.

Alamy Stock Photo Hay muchas cosas a tener en cuenta cuando abres una cuenta del banco para la familia

Las palabras de Marín han despertado un gran interés porque tocan un tema universal: cómo gestionar el dinero en pareja sin que se convierta en una fuente de conflicto. Su propuesta de tres cuentas, lejos de ser una regla inflexible, ofrece un marco práctico y fácil de aplicar que cualquier pareja puede adaptar a su realidad.

La idea es clara: compartir lo necesario, ahorrar juntos y apostar por un futuro común que trascienda lo puramente económico. Y, según el propio empresario, esa tercera cuenta es la que puede marcar la diferencia entre sobrevivir y prosperar.