Alfonso Muñoz, funcionario: "La Seguridad Social reconoce en tu futura pensión el esfuerzo de la crianza de nuestros hijos"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, ha detallado en su canal de YouTube @almucuen los mecanismos que reconocen "el esfuerzo de la crianza de nuestros hijos" en la "futura pensión de jubilación". Según explica, existen complementos económicos y bonificaciones que pueden incrementar significativamente el importe final. Estos beneficios buscan compensar a los progenitores por su dedicación al cuidado de los hijos, a menudo a costa de su carrera profesional.

Complemento por brecha de género

El primero de estos beneficios es el "complemento para la reducción de brecha de género", regulado en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. Este complemento, que ha evolucionado desde 2016, supone un importe de 36,90 euros mensuales por cada hijo. Muñoz aclara que, tras diversas modificaciones y sentencias, "tanto hombres como mujeres pueden tener derecho a él", aunque subraya una condición clave.

Solo se le reconocerá a uno de los progenitores, aquel que tenga menor importe de pensión"

freepik.es Abuelo y nieto

La norma establece que "solo se le reconocerá a uno de los progenitores, aquel que tenga menor importe de pensión". Esta medida busca favorecer al progenitor cuya carrera de cotización se haya visto más afectada, una situación que, como ha explicado Muñoz en otras intervenciones, es fundamental conocer para que la solicitud de jubilación la haga en todos los casos el interesado.

Años extra de cotización

Un segundo beneficio es la "bonificación extra en la cotización por cuidado de hijo", contemplada en el artículo 236. Se trata de un reconocimiento de 270 días de cotización ficticia por hijo para quienes interrumpieron su vida laboral para dedicarse a la crianza. Muñoz matiza que estos días no computan para alcanzar el periodo mínimo de cotización y que, en caso de controversia entre los progenitores, "se le aplicará a la mujer".

Exclusivamente para las mujeres, el artículo 235 establece una cotización ficticia de 112 días por cada parto (o 14 días adicionales por parto múltiple). A diferencia del anterior, Muñoz destaca que "estos días de cotización por parto sí computan a efectos de alcanzar el periodo mínimo de cotización", fijado en 15 años. Es vital conocer estos detalles, ya que, según el funcionario, son muchos los pensionistas que anualmente deben devolver cantidades importantes por no conocer la norma al detalle.

Alamy Stock Photo Un jubilado sentado frente a su villa en Polopos, Andalucía

Un caso práctico

Para ilustrar el impacto real de estas ayudas, el funcionario expone un caso práctico. "Supongamos que María se jubila tras haber trabajado durante 30 años y ha tenido tres hijos". Por el cuidado de sus hijos, se le reconocen 810 días (270 por cada uno), y por los partos, otros 336 días (112 por cada uno). En total, a sus 30 años trabajados se le suman 33 años y 2 meses cotizados de forma efectiva.

Los tres hijos le ha supuesto a María 211,70 euros más de jubilación al mes"

Este aumento en los años cotizados supone para María un 6,84% más de base reguladora, que sobre una pensión media de 1.480 euros se traduce en 101 euros más al mes. Si a esto se le suma el complemento por brecha de género de 110,70 euros (36,90 por cada hijo), el resultado final es claro. "Los tres hijos le ha supuesto a María 211,70 euros más de jubilación al mes", concluye Muñoz.