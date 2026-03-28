Aarón, peluquero: "Cobro 21 €, pero míos son unos 13 € antes de gastos. No es caro cortarse el pelo, es caro mantener un negocio con esta carga fiscal"

A menudo, el cliente que se sienta en la silla de una peluquería solo ve el precio final del servicio, pero rara vez se pregunta qué parte de ese dinero llega realmente al bolsillo del profesional. Para arrojar luz sobre esta cuestión, Aarón, un peluquero con su propio negocio, ha decidido explicar de forma transparente el desglose de sus ingresos. Su objetivo es mostrar la compleja realidad financiera que supone emprender en España y la diferencia abismal entre lo que se factura y el beneficio real que se obtiene.

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El desglose: ¿adónde van los 21 euros?

Aarón parte de un ejemplo concreto y muy visual: un servicio de corte de pelo cuyo precio es de 21 euros. El primer gran mordisco se lo lleva un viejo conocido de todos los consumidores: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). "De estos 21 euros, 3,64 no son míos", aclara. Este impuesto, que en su caso es del 21%, va directamente a las arcas del Estado, por lo que su beneficio bruto se reduce de inmediato a 17,36 euros.

Pero el camino de las deducciones no ha hecho más que empezar. El siguiente en aparecer es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que grava los rendimientos obtenidos por su trabajo. "Si facturo una media normal, Hacienda se lleva 4,17 euros más", explica. Con esta nueva retención, el margen que le queda de los 21 euros originales desciende ya hasta los 13,19 euros.

Emprender en España es igual compartir con el Estado" Aarón Peluquero y autónomo

Más allá de los impuestos: los gastos fijos

Esos poco más de 13 euros son los que Aarón tiene disponibles para afrontar todos los gastos fijos y variables que implica mantener su negocio a flote. Entre ellos, enumera los más importantes: el alquiler del local, la luz, el agua y, por supuesto, la cuota de autónomos, un pago mensual a la Seguridad Social que le da derecho a prestaciones como la sanidad o la jubilación. Estos gastos son ineludibles y reducen todavía más el beneficio final.

Peluquería-Barbería Paulino



Sumando las dos principales retenciones de impuestos, Hacienda recauda casi un 30% del precio del servicio. "De los 21 euros, Hacienda se queda el 30 por 100, y 13 euros me los quedo yo para pagar gastos", resume el peluquero. Por eso, Aarón concluye con una afirmación contundente que se ha convertido en el sentir de muchos emprendedores: "emprender en España es igual compartir con el estado".

La próxima vez que te vayas a quejar de los precios, haz este cálculo" Aarón Peluquero y autónomo

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El análisis de este peluquero no es una queja, sino una llamada a la reflexión y un ejercicio de transparencia para que los clientes valoren el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de un servicio aparentemente sencillo. Su vídeo finaliza con una invitación directa a los consumidores. "Así que la próxima vez que te vayas a quejar de los precios, haz este cálculo", sentencia, esperando generar una mayor comprensión sobre los desafíos económicos que enfrentan los pequeños empresarios y autónomos en su día a día.